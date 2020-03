De ce sunt trabucurile cubaneze atat de apreciate? (P)

Aceasta distinctie se datoreaza faptului ca tutunul a inceput sa fie cultivat in Cuba de acum cateva sute de ani, iar producatorii produc trabucuri in aceasta tara inca de pe vremea regelui Filip al II-lea al Spaniei (1527-1598).

In prezent, industria tigarilor din Cuba se afla sub reglementari directe ale guvernului. Aceasta supraveghere guvernamentala serveste ca un control al calitatii produsului, pentru a se asigura ca fiecare trabuc care iese din fabrica este bine facut, rulat corespunzator si nu contine defecte sau imperfectiuni.

Trabucurile cubaneze originale - foarte pretioase dar si foarte greu de gasit

Trabucurile cubaneze ies in evidenta datorita faptului ca sunt fabricate din materiale de inalta calitate si se acorda foarte multa grija si atentie confectionarii fiecarui trabuc in parte. De fapt, s-a estimat ca este nevoie de peste o suta de pasi pentru a produce in mod corespunzator un singur trabuc cubanez. Industria urmareste un ritual detaliat de creare a trabucurilor, ritual care nu s-a schimbat prea mult in ultimele sute de ani.

Din pacate, aceste trabucuri nu au o disponibilitate foarte mare. Cu toate ca exista o multime de falsuri pe piata care pot fi achizitionate destul de usor, trabucurile cubaneze autentice sunt greu de accesat in afara Cubei. Faptul ca trabucurile cubaneze originale sunt atat de dificil de cumparat este chiar unul dintre motivele pentru care acestea au devenit mult mai dorite la nivel mondial.

Trabucurile cubaneze erau deja populare in Statele Unite ale Americii pe vremea cand John F. Kennedy a instituit embargoul economic impotriva Cubei la inceputul anilor 1960.

Dupa ce a fost impus embargoul, aceste trabucuri au devenit si mai populare. Desi acum este posibil sa vizitati Cuba si sa aduceti o cantitate limitata de tigari inapoi acasa, legislatia americana blocheaza in continuare importul comercial de trabucuri cubaneze.

Alt aspect care diferentiaza trabucurile cubaneze de alte trabucuri din intreaga lume este faptul ca sunt facute folosind doar tutun cubanez. Multi fumatori nu isi dau seama ca majoritatea celorlalte trabucuri sunt facute dintr-un amestec de diverse tipuri de tutun. Acest lucru nu este rau in sine si multi fumatori considera ca amestecul diferitelor tipuri de tutun este chiar destul de atragator. Cu toate acestea, un fumator pasionat isi da seama ca cel mai puternic, cel mai autentic fum poate proveni exclusiv de la un trabuc cubanez.

Trebuie mentionat faptul ca fumatul dintre aceste trabucuri nu trebuie privit cu usurinta. Aceste trabucuri au o aroma si un gust puternic si din acest motiv multi fumatori neexperimentati nu le agreeaza in mod deosebit.