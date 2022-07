Trotineta electrică, mijlocul de transport perfect în orele de vârf

Trotinetele electrice sunt extrem de usor de manevrat si de manipulat. Sunt pliabile, se depoziteaza usor, si ne ajuta sa ne deplasam cu usurinta in zonele aglomerate. Astfel putem scapa cu usurinta de traficul cu care ne confruntam cand ne deplasam cu masina in orele de varf.

Popularitatea trotinetelor electrice a crescut considerabil in ultimii cativa ani, pentru simplul fapt ca, reprezinta un mijloc de transport foarte eficient si rapid. In plus, este si un mijloc de transport distractiv, iar costurile de achizitie se amortizeaza intr-un timp foarte scurt, trotinetele avand un consum foarte scazut de energie.

Cele mai eficiente trotinte pentru transportul urban

Cei care se hotarasc sa schimbe masinile cu trotinete electrice trebuie sa stie ca exista o gama extrem de variata de astfel de produse disponibile pe piata. Un bun exemplu este reprezentat de trotinetele electrice E-TWOW.

Trotinetele E-TWOW sunt usor de utilizat si usor de manipulat in timpul utilizarii, avand o greutate de pana in 13 kg. Asta inseamna ca o trotineta E-TWOW se poate plia, transporta sau depozita cu foarte mare usurinta.

Avantajele utilizarii trotinetelor electrice

In ziua de astazi, cand traficul din orele de varf a devenit extrem de aglomerat intr-un oras mare puteti pierde zeci de minute in intersectiile pline de masini. Astfel trotineta electrica alaturi de bicicleta, este de departe cel mai eficient mijloc de transport pentru oras. Totusi, nu uitati faptul ca, conducerea unei trotinete electrice implica si o responsabilitate consistenta, fiind necesara o buna cunoastere a regulilor de circulatie.

Utilizand trotineta electrica E-TWOW veti avea posibilitatea de a ecomomisi timp considerabil, timp pe care in caz contrar l-ati pierde in trafic. Totodata puteti face si economii in ceea ce priveste carburantul consumat sau taxele de parcare. Nu trebuie sa uitam de propriile autoturisme deoarece acestea ne sunt extrem de necesare in multe situatii, insa, cel putin pentru drumuri relativ scurte pentru a merge la job si inapoi acasa, alegerea unei trotinete electrice nu poate sa fie deloc una gresita.

Aveti posibilitatea de achizitiona si dumneavoastra trotineta electrica potrivita in functie de nevoile pe care le aveti. O trotineta E-TWOW performanta este disponibila la un raport calitate/pret mai mult decat avantajos. Este de mentionat si faptul ca, accesand magazinul online www.e-twow.ro, aveti posibilitatea de a gasi si achizitiona atat trotinete electrice pentru copii, cat si trotinete electrice pentru adulti.

Pentru ca trotinetele electrice au dimensiuni mici, sunt foarte utile atat in momentul in care sunt puse la treaba, cat si in momentul in care sunt “trase pe dreapta”. Se pot depozita cu usurinta chiar intr-o debara din locuinta unde ocupa foarte putin spatiu.

Cum alegem trotineta potrivita?

In momentul in care se doreste achizitionarea unei trotinete electrice, in primul rand, este necesar sa stim cat si in ce conditii avem nevoie de aceasta. Este necesar sa putem parcurge distantele dorite fara a exista riscul de a ramane fara baterie. Autonomia este probabil primul factor de care trebuie sa tineti cont, iar mai apoi pretul trotinetei. Important este si tipul de drum, daca trebuie sa urcam pante in mod frecvent, precum si de greutatea utilizatorului. Pentru drumuri cu pante sau utilizatori cu o greutate mai mare, se recomanda un model cu un cuplu mai mare precum trotineta E-TWOW GT SE.

Daca va numarati printre cei care cauta o modalitate de a scapa de aglomeratia din orele de varf sau chiar o modalitate de distractie in timpul liber, atunci trebuie sa accesati magazinul online e-twow.ro si cu siguranta aici puteti gasi solutia perfecta. Pe langa trotinetele electrice, puteti gasi si biciclete electrice sau chiar scutere electrice, precum si accesorii si piese de schimb, produse smarthome sau statii de incarcare auto si sisteme fotovoltaice. Pe scurt, cei de la e-twow.ro va asteapta cu foarte multe solutii verzi menite nu doar sa va faca viata mai usoara, ci si sa va ajute sa protejati mediul inconjurator.