Decizie istorică luată de Mastercard. Toți posesorii de carduri sunt afectați

Compania de plăţi digitale Mastercard Inc. a anunţat luni că decis să elimine numele companiei din siglă, optând în schimb pentru binecunoscutele cercuri suprapuse, simbolul Mastercard pentru milioane de consumatori, informează The Wall Street Journal.



Decizia este o continuare a unei strategii destinate diminuării componentei 'card' din 'Mastercard' pe măsură ce se extind noile metode şi tehnologii de plată. În plus, Mastercard se alătură altor companii de renume, precum Apple şi Nike, care au decis să renunţe la numele companiei, în favoarea simbolurilor vizuale, în siglă.



Mastercard a derulat o cercetare amplă timp de peste 20 de luni pentru a fi sigur că oamenii pot identifica compania doar prin siglă, chiar şi în absenţa numelui, potrivit directorului de comunicare şi marketing Raja Rajamannar. "Nu poţi niciodată să fi arogant şi să spui că eşti un simbol şi poţi să renunţi la numele brandului", a spus Rajamannar.



Renunţarea la numele companiei poate funcţiona pentru Mastercard, dar acest lucru nu est valabil pentru multe branduri subliniază Debbie Millman de la School of Visual Arts. "Singurele branduri care pot să facă acest lucru este cele care au pus la punct o siglă recunoscută de decenii la nivel mondial. Este nevoie de timp, consecvenţă şi o siglă bună pentru a putea face acest lucru", a spus Debbie Millman.



Una din primele mari companii de carduri de credit, cunoscută anterior sub denumirea de Master Charge, Mastercard s-a rebranduit în ultimii ani drept o "companie tehnologică în industria plăţilor globale.