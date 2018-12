eMAG cadouri Crăciun. Haine mai ieftine si cu 90%

eMAG cadouri Crăciun. Au mai ramas fix doua saptamani pana la Craciun, asa ca este timpul sa va ganditi ce le veti cumpara celor dragi in acest an. Magazinul online a inceput deja campania eMAGIA Sarbatorilor, care vine cu reduceri importante la mii de produse.

Emag.ro are o multime de produse la oferta care se pot transforma in cadouri pentru rude si prieteni: haine, incaltaminte, ceasuri, genti, bijuterii, accesorii, produse de ingrijire, cosmetice, cosuri cadou etc.

In campanie sunt incluse atat cadouri pentru el, cat si cadouri pentru ea.

eMAG cadouri Crăciun ceasuri

1. Daca el este pasionat de ceasuri, atunci il poti surprinde cu un ceas de calitate. Un ceas bun si totodata elegant nu trebuie sa fie neaparat si foarte scump.

De exemplu, ceasul cronograf de culoare maro-caramel cu argintiu Grant, vandut de emag.ro, are o reducere de 22% in aceasta perioada.

Ceasul are urmatoarele functii: ora, minut, secunda, cronometru, subcadran cu 24 de ore. Mecanismul este de tip quartz, iar displayul analog.

Culoarea cadranului este albastru, a curelei maro-caramel, iar a carcasei argintiu. Inchiderea se face cu o catarama. Cureaua este fabricata din piele, iar carcasa din otel inoxidabil IP.

Diametrul carcasei este de 44 de mm. Ceasul are o garantie de 2 ani.

eMAG cadouri Crăciun haine

2. Pentru cei frigurosi si practici, poate ca cel mai potrivit cadou de Craciun este un pulover gros, mai ales deoarece aceasta iarna a inceput in forta, cu temperaturi destul de joase.

Puloverul United Colors of Benetton, 1081U1A58-7Z7, multicolor, beneficiaza de o reducere excelenta in aceasta perioada, pretul fiind redus cu 75%.

Puloverul are urmatoarea compozitie: 75% acrilie, 25% lana. Stilul este casual, croiala regular fit, decolteul rotund, iar manecile sunt lungi.

eMAG cadouri Crăciun bijuterii

3. Cand vine vorba de cadourile pentru femei, bijuteriile reprezinta si ele o optiune excelenta.

Emag.ro are acum reduceri substantiale la numeroase bijuterii in campania eMAGIA sarbatorilor. Bratarile, colierele, cerceii si multe alte accesorii au preturile mult reduse.

De pilda, bratara Charm Paw Purple placata in 3 straturi cu argint 925 are o reducere de 79%.

Bratarile Charm sunt realizate din materiale de inalta calitate, oferind un look elegant oricarei doamne.

Caracteristici:

Placare in 3 straturi cu argint 925.

Sistem de inchidere tip Lobster.

Charm-uri (accesoriile incluse ale bratarii) sunt din sticla de Murano si cristale austriece.

Dimensiune: 19 cm + 3 cm ajustabili.

Materialele folosite si sistemul de productie asigura o durabilitate indelungata a bratarii.

Bratara este realizata din aliaj placat cu argint. Cristalele au culoarea violet.

eMAG cadouri Crăciun cadouri pentru ea

4. Un set de bijuterii din argint Ocean cu cristale SWAROVSKI Crystals (Set Criando Bijoux), plus o laveta profesionala pentru curatat bijuteriile din argint cadou, au pretul redus cu 50%.

Dimensiune cristale SWAROVSKI CRYSTALS cercei: 3mm.

Tortite cercei cu surub argint 925.

Dimensiune cristal SWAROVSKI CRYSTALS pandant: 18mm.

Lantisor argint 925 lungime 50cm.

Setul se livreaza in cutie cadou alaturi de certificatul de garantie si autenticitate.

eMAG cadouri Crăciun genti

5. Un set de genti de dama Courtney Teddy, de culoare neagra, are o reducere de 40%.

Setul contine: Geanta + Plic + Portofel + Suport Carti de Vizita + Breloc Ursulet

Dimensiune Geanta: 36 x 27 x 13 cm

Compartimene: 1

Buzunare interioare: 1+3

Buzunare exterioare: 1

Bareta de umar: Da

Dimensiune Plic: 30 x 15 x 8 cm

Buzunare interioare: 1+1

Bareta de umar: Da

Plicul are bareta de umar separata, tip lant.

Dimensiune Portofel: 18 x 12 cm

Dimensiune Suport Carti de Vizita: 11 x 8 cm. Capacitatea este de 10 carti de vizita

Material: Piele ecologica

Compartimente geanta: 1 + 3 buzunare,1 buzunar exterior

Culoare: Negru

Culoare elemente metalice: Auriu

eMAG cadouri Crăciun imbracaminte

6. Si, deoarecere noaptea de Anul Nou este aproape, un alt cadou perfect pentru doamne este o rochie pentru petrecerea dintre ani.

Pe emag.ro se gasesc la reducere mii de rochii, inclusiv de ocazie. Unele dintre ele au reduceri uriase, de peste 90%.

Spre exemplu, o rochie eleganta JO'ELLE YOUNG Centenary Slim fit, de culoarea neagra, are o reducere de 91%.

Rochia se inchide cu fermoar si este fabricata din poliester si elastan.

Delicat si feminin: acestea sunt cuvintele care descriu cel mai bine prima linie a lui JO'ELLE, JO'ELLE Young. Rochiile de marca italiana impletesc perfect in semnatura sa farmecele feminine, intruchipind un stil usor si elegant. Delicat artizanate, cu textura de inalta calitate, afiseaza frumusetea eterica, cu o atingere tinara.

