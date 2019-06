eMAG reduceri. 3 aparate de aer conditionat si la 900 de lei pentru zilele caniculare

eMAG reduceri aparate de aer conditionat. Magazinul online emag.ro desfasoara in aceasta perioada o campanie care vine cu oferte excelente la aparate de aer conditionat.

eMAG reduceri aparate de aer conditionat – Toate ofertele sunt AICI.

Meteorologii au anuntat ca vin zile caniculare, insa emag.ro are aparate de aer conditionat la oferta. Iar prin programul Rabla pentru electrocasnice primiti un voucher de 400 de lei daca achizitionati un aparat eficient.

eMAG reduceri aparate de aer conditionat Star-Light

1. Aparatul de aer conditionat Star-Light ACT-12WIFI, Control WiFi, Inverter, 12000 BTU, clasa A++ de eficienta energetica, cu display, de culoare alba, are o reducere de 31% in campania eMAG reduceri aparate de aer conditionat.

De asemenea, aparatul beneficiaza si de o reducere suplimentara, printr-un voucher de 400 de lei oferit prin programul Rabla pentru electrocasnice, intrucat face parte din clasa de eficienta energetica A++.

Astfel, pretul lui scade foarte mult si ajunge la 899,99 lei.

Aparatul de conditionat iti aduce vara aceasta racoarea in casa, direct de pe smartphone-ul tau.

Daca te afli in oras si te gandesti ce placut ar fi sa ajungi acasa si sa te racoresti fara a mai astepta cele 30 – 60 de min pana ce camera ajunge la o temperatura prietenoasa, atunci, cu doar o simpla accesare a aplicatiei de pe mobil, poti seta temperatura/porni/opri aerul conditionat in functie de nevoile situatiei in care te afli.

eMAG reduceri aparate de aer conditionat clasa A++

Star-Light ACT-12WIFI este dotat cu functia Inverter, functie ce ajuta la cresterea eficientei aparatului, reducandu-i vibratiile si zgomotul cu ajutorul controlului vitezei compresorului si lasand aerul conditionat sa ajunga la temperatura dorita pe care o mentine constanta fara variatii deranjante.

Pe langa functia Inverter, aparatul Star-Light include clase energetice superioare precum A+ la incalzire si A++ la racire, ce-i confera acestuia avantajul unui consum energetic redus.

Functia de dezumidificare ajuta la mentinerea umiditatii aerului in parametri normali, pastrand aerul curat si ferindu-ne astfel de problemele de sanatate care pot aparea in urma unei umiditati prea mari precum: durerile de cap, iritatiile ochilor, nasului si gatului sau scaderea imunitatii organismului.

Functia JET - reprezinta cea mai rapida metoda de racire disponibila, ce seteaza aparatul pentru o functionare la viteza mare de ventilatie, racind incaperea mult mai rapid decat in cazul altor setari.

Functiile Sleep/Night mode si Timer se dovedesc si ele utile in functie nevoile fiecaruia.

Oferta este AICI.

eMAG reduceri aparate de aer conditionat – Toate ofertele sunt AICI.

eMAG reduceri aparate de aer conditionat Tesla

2. Aparatul de aer conditionat TESLA, 12000 BTU, clasa A++ de eficienta energetica, Functie incalzire, Filtru carbon, TA36FFML-1232IA, R32, are o reducere de 27% in campania eMAG reduceri aparate de aer conditionat.

Si acest aparat de aer conditionat primeste o reducere de 400 de lei prin programul Rabla pentru electrocasnice. In plus, are o garantie sporita, de 5 ani.

Functia de curatare activeaza un proces in 3 etape: in timpul racirii apa condensata colecteaza praful de pe fante. Unitatea interioara este apoi uscata prin incalzire si in cele din urma, modul ventilator indeparteaza umezeala ramasa, mentinand unitatea uscata si impiedicand reproducerea bacteriilor.

Un senzor de temperatura incorporat in telecomanda determina aparatul de aer conditionat sa regleze automat programul de functionare. Aceasta caracteristica ofera o metoda inteligenta si independenta de mentinere a temperaturii optime in incapere.

Dupa finalizarea racirii sau dezumidificarii, aparatul de aer conditionat activeaza functia antifungica pentru a preveni cresterea ciupercilor si a bacteriilor daunatoare si pentru a mentine un mediu sanatos si placut.

eMAG reduceri aparate de aer conditionat la oferta

Aparatul de climatizare este capabil sa monitorizeze operatiile anormale selectate si sa identifice automat piesele defecte. In acest fel, va afisa un cod de eroare pe ecran, facand mentenanta eficienta si economica.

O foaie galvanizata si sase straturi de acoperire anti-rugina asigura ca unitatea exterioara a aparatului de aer conditionat isi mentine un aspect placut, chiar si dupa expunerea prelungita la lumina soarelui si a ploii.

Functia turbo activeaza racirea rapida sau incalzirea prin cresterea cantitatii si vitezei fluxului de aer pentru a atinge temperatura dorita. Aceasta functie poate crea conditii confortabile in cel mai scurt timp posibil.

Aparatul de aer conditionat are si tehnologie inteligenta pentru a oferi un somn linistit. Aparatul de climatizare creste sau reduce automat temperatura cu 1° C in primele 2 ore inainte de a deveni constanta pentru a completa tiparele de temperatura ale corpului uman in timpul somnului si a evita supraincalzirea sau racirea in timpul noptii.

Aparatul vine cu o telecomanda usor de utilizat, cu un design simplu si usor de folosit, care permite activarea usoara a tuturor functiilor. Include un afisaj digital pentru o intelegere directa a setarilor, a programelor curente si a modificarilor in timp real.

eMAG reduceri aparate de aer conditionat ieftine

Afisajul unitatii este ascuns in interiorul panoului, mentinand un aspect simplu si elegant care va completeaza alegerea de design interior. Afisajul cu LED-uri este usor de accesat, dar este ascuns pentru o atractie estetica maxima.

Un sistem avansat, complet de control DC asigura viteza motorului si reglarea in timp real a fluxului de agent frigorific, ca raspuns la mediul schimbator. Acest lucru inseamna ca aparatul de aer conditionat ruleaza intotdeauna la cea mai mare economie de energie cu o eficienta maxima de racire / incalzire.

O combinatie castigatoare de stabilitate si durabilitate, agentul frigorific ecologic minimizeaza orice impact negativ asupra atmosferei Pamantului. Aparatele de climatizare Tesla se straduiesc sa maximizeze confortul, reducand in acelasi timp amprenta de carbon.

Un filtru lavabil curata efectiv poluarea interioara si praful, purificand aerul si minimizeaza mirosurile si alergenii. Filtrul este usor de indepartat si spalat pentru o modalitate rentabila si eficienta de a mentine confortul si igiena acasa sau la locul de munca.

Turbina eoliana cu diametru mare si designul optimizat al ventilatorilui creeaza o zona de circulatie interna mai mare pentru a reduce separarea fluxului de aer la iesire, generand mai mult aer si mai putin zgomot ce nu deranjeaza.

Pretul este AICI.

eMAG reduceri aparate de aer conditionat – Toate ofertele sunt AICI.

eMAG reduceri aparate de aer conditionat Heinner

3. Un aparat de aer conditionat HEINNER Crystal Wi-Fi 12000 BTU, clasa A++ de eficienta energetica, Functie incalzire, Filtru cu densitate ridicata, Follow me, Functie Turbo, R32, HAC-CR12WIFI, de culoare alba, are o reducere de 23% in campania eMAG reduceri aparate de aer condiționat.

Prin programul Rabla pentru electrocasnice, cei care cumpara acest aparat de aer conditionat si dau la schimb un aparat electrocasnic vechi primesc si un voucher de 400 de lei.

Poti activa pornirea aparatului de la birou sau de oriunde exista conexiune la internet, pentru a beneficia de confort termic de cum deschizi usa. Produsul vine insotit de kitul Wi-Fi iar aplicatia se descarca gratuit prin scanarea codului QR aflat pe pachetul Wi-Fi. Este disponibila pentru sistemele Android si IOS.

Functia Follow Me ofera un confort termic maxim. Produsul urmareste temperatura ambientala din jurul telecomenzii (prin citirea senzorului aflat in telecomanda).

Prin functia mentinere temperatura 8˚C protejezi casa de inghet prin mentinerea temperaturii ambientale la 8 grade Celsius atunci cand esti plecat.

Operare silentioasa - Te bucuri de liniste prin activarea functiei SILENT, care reduce zgomotul ventilatorului unitatii interioare si functiei Mute Operation, care opreste orice sunet.

eMAG reduceri aparate de aer conditionat - programul Rabla pentru electrocasnice

Functia Turbo - Daca doresti racirea / incalzirea rapida a incaperii, poti folosi cu incredere functia Turbo. Aceasta creste puterea aparatului pentru o perioada limitata de timp.

Sleep Mode - Aparatul reduce intensitatea functionarii in timp ce tu dormi, pentru un plus de economie de energie.

Tehnologia 3D Inverter ofera un confort sporit, fiabilitate crescuta si economisirea energiei prin utilizarea optima a compresorului.

Auto-curatare - Functie speciala care dupa oprirea unitatii interioare mentine evaporatorul curat si uscat.

Functie auto-restart - In cazul opririi alimentarii cu energie electrica, aparatul reporneste automat cu ultimele setari.

eMAG reduceri aparate de aer conditionat eficiente

Clasa energetica A++ - Clasa energetica superioara pentru modul racire = un plus de economie a energiei.

Filtrul HD asigura o eficienta crescuta a retinerii prafului cu pana la 50% mai mult si a polenului cu pana la 80%.

Memorarea pozitiei flapsului - La repornirea aparatului, flapsul revine in pozitia anterioara opririi.

Detectare pierdere agent frigorific - Functia de detectare pierdere agent frigorific opreste automat functionarea aparatului, protejand astfel compresorul.

Ventilator interior cu 12 trepte - Design special al ventilatorului unitatii interioare care asigura controlul precis al debitului de aer si confortul termic.

Ventilator exterior cu 5 trepte - Design special al ventilatorului unitatii exterioare care asigura consum redus de energie.

Oferta este AICI.

eMAG reduceri aparate de aer conditionat – Toate ofertele sunt AICI.