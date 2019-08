eMAG reduceri. 3 cuptoare si plite ieftine, ca sa iasa bine zacusca si gemurile

eMAG reduceri cuptoare si plite incorporabile. Se apropie toamna, sezonul in care gospodinele pregatesc delicioasele preparate traditionale precum zacusca si gemurile, si care nu ar fi perfecte fara un cuptor pe masura, care sa faca fata tuturor cerintelor.

Magazinul online emag.ro are oferte excelente in aceasta perioada la cuptoare si plite incorporabile de la diferite branduri.

Unele dintre pachete au reduceri chiar si de o treime din pret si, in plus, beneficiaza de o garantie extinsa, de 5 ani.

Am analizat oferta emag.ro si am identificat mai multe pachete alcatuite din plite si cuptoare incorporabile care costa sub 1.000 de lei.

1. Un pachet alcatuit dintr-un cuptor incorporabil Arctic AROSC22130XD, cu un volum de 71 de litri, 4 functii, cu timer, si o plita incorporabila, pe gaz, cu 4 arzatoare, de 60 de cm, din inox, are o reducere de 31% in campania eMAG reduceri cuptoare si plite incorporabile.

Aprinderea integrata a plitei permite aprinderea arzatorului printr-o simpla apasare, fara a fi nevoie de chibrituri. Aprinzi plita pe loc.

SAFETY PLUS - Opreste alimentarea cu gaz in cazul stingerii accidentale a flacarii.

Cuptorul este unul de capacitate mare, ideal pentru prepararea concomitenta a mai multor retete.

CLASA ENERGETICA A - Ofera un consum moderat de energie electrica. Folosesti cuptorul la capacitate maxima, fara teama consumului excesiv.

4 FUNCTII DE GATIRE - 4 functii speciale ce simplifica gatitul traditional.

TIMER - Contorizeaza durata de pregatire a alimentelor si te anunta in momentul in care timpul prestabilit s-a scurs. Cuptorul va fi pregatit la temperatura optima pentru a prepara cele mai gustoase retele. Iti gestionezi eficient timpul si stii mereu cat dureaza pregatirea alimentelor preferate.

AQUA DROP CLEAN- Permite curatarea rapida a cuptorului, prin simpla introducere a unui vas cu apa in interior. Cureti cuptorul, simplu, rapid si cu minim de efort.

GRILL - Activeaza elementul de incalzire superior. Obtii friptura perfecta, fara efort.

INCALZIRE INFERIOARA - Activeaza elementul inferior de incalzire. Rumeneste perfect preparatele cu crusta.

STATIC - Functie de gatire ce ofera o coacere uniforma a preparatelor, activand 2 elemente de incalzire, superior si inferior. Pregatesti fara efort prajiturile, produsele de patiserie sau dulciurile dorite de tine si familia ta.

LOW GRILL - Activeaza partea interioara a elementulului de incalzire superior al cuptorului.

In plus, produsul are o garantie extinsa, de 5 ani.

2. Pachetul alcatuit dintr-un cuptor incorporabil Arctic AROSC21130BD cu volumul de 71 de litri, 4 functii, AquaDropClean, cu timer, si o plita incorporabila, pe gaz, cu 4 arzatoare, cu un volum de 60 de cm, de culoare neagra, are o reducere de 27% in campania eMAG reduceri cuptoare si plite incorporabile.

Clasa energetica A ofera un consum moderat de energie electrica. Folosesti produsul la capacitate maxima, fara teama consumului excesiv.

Ai 4 functii de gatire speciale ce simplifica gatitul traditional.

Cu ajutorul timerului poti sa contorizezi durata de pregatire a alimentelor, acesta anuntandu-te in momentul in care timpul prestabilit s-a scurs. Cuptorul va fi pregatit la temperatura optima pentru a prepara cele mai gustoase retele. Iti gestionezi eficient timpul si stii mereu cat dureaza pregatirea alimentelor preferate.

Plita este dotata cu buton de aprindere care printr-o simpla apasare si scanteie iti produce o flacara ideala pentru a pregati preparatele tale preferate. Uita de chibrituri, aprinde plita pe loc.

Safety Plus opreste alimentarea cu gaz in cazul stingerii accidentale a flacarii.

Grill-ul permite prepararea alimentelor la gratar, cu ajutorul unui arzator suplimentar pozitionat in partea superioara.

Incalzire inferioara - Activeaza elementul inferior de incalzire. Rumeneste perfect preparatele cu crusta.

Static - Functie de gatire ce ofera o coacere uniforma a preparatelor, activand 2 elemente de incalzire, superior si inferior. Pregatesti fara efort prajiturile, produsele de patiserie sau dulciurile dorite de tine si familia ta.

Low Grill - Activeaza partea interioara a elementulului de incalzire superior al cuptorului. Cu ajutorul acestei functii gatesti sau gratinezi rapid preparate sanatoase si gustoase.

Plita este pe gaz si are o greutate neta de 10,9 kg.

Dimensiuni nete plita (H X l x A, cm): 8,4 x 58 x 51

Plita are 4 arzatoare, aprindere de la buton si functie Safety Plus.

Produsul are o garantie extinsa, de 5 ani.

3. Un pachet incorporabil alcatuit din cuptor electric si plita pe gaz, de la producatorul Nuova Cucina, din clasa A de eficienta energetica, ce are 4 functii, grill, de culoare neagra, are o reducere de 31% in campania eMAG reduceri cuptoare si plite incorporabile.

Pachetul contine:

Cuptor electric multifunctional

Putere 2500 W

Clasa de eficienta energetica: A

Volum cuptor: 64 L

Consum de energie: 0.85 kW/h

4 Functii

Grill

Timer

1 tava

1 gratar

Incalzire superioara

Incalzire inferioara

Coacere mixta

Termostat

Led indicator

Culoare: Negru Emailat

Greutate: 27.4 kg

Plita pe gaz incorporabila

Clasa de eficienta energetica: A+

4 ochiuri

Fara aprindere din buton (simpla)

Valva de siguranta

1 ochi rapid: 3 kW

2 ochiuri medii: 1.75 kW

1 ochi auxiliar: 1 kWCuloare: Negru Emailat

Dimensiuni: 58 x 51 cm

Dimensiuni built-in: 56 x 49 cm

