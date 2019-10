eMAG reduceri. 3 laptopuri excelente, in 24 de rate fara dobanda

eMAG reduceri laptopuri. Emag.ro are oferte excelente in aceasta perioada la laptopuri de la branduri celebre precum HP, ASUS sau Lenovo.

eMAG reduceri laptopuri – Toate ofertele sunt AICI.

Am analizat oferta si am descoperit 3 laptopuri performante, cu procesoare chiar si i7, care au preturi accesibile si, in plus, pot fi cumparate si in 24 de rate fara dobanda.

eMAG reduceri laptopuri ASUS

1. Laptopul ASUS X509FA cu procesor Intel® Core™ i7-8565U pana la 4.6 GHz, cu diagonala de 15,6 inchi, Full HD, 8GB, 256GB SSD M.2, Intel UHD Graphics 620, Free DOS, Slate Gray, are o reducere de 16% in campania eMAG reduceri laptopuri.

De asemenea, laptopul poate fi cumparat in 24 de rate fara dobanda.

Fie ca este vorba de lucru sau distractie, ASUS X509 este un laptop care va ofera atat performante puternice si imagini vizuale imersive dar va si ajuta sa deveniti o parte integranta a activitatii dvs.

Afisajul NanoEdge are unghiuri largi de vizualizare de pana la 178° si o acoperire mata anti-glare pentru o experienta cu adevarat fascinanta. In interior, este echipat cu un procesor Intel® Core™ i7 din a 8-a generatie, impreuna cu 8GB RAM care te vor ajuta sa iti indeplinesti cu usurinta toate sarcinile de lucru.

ASUS X509 are un design dual de stocare care va poate ajuta sa beneficiati de viteze de date super-rapide si o capacitate mare de stocare.

Ecranul NanoEdge al ASUS X509 ofera o experienta imersiva de vizionare pentru munca si gaming.

eMAG reduceri laptopuri procesor i7

Panoul Full HD cu unghiuri largi de vizualizare are o acoperire anti-glare pentru a diminua distragerile nedorite si reflexiile iritante, astfel incat sa va puteti concentra cu adevarat asupra a ceea ce este pe ecranul dvs.

Elegant si portabil - Cu o greutate totala de doar 1.9 kg, ASUS X509 este laptop-ul extrem de portabil si usor, care tine pasul cu stilul tau de viata rapid. Finisajul in culoarea Slate Grey ii ofera un aspect sofisticat, elegant si modern.

Experienta audio imersiva - Sunet bogat si incredibil de clar. ASUS SonicMaster este o combinatie de tuning hardware, software si audio proiectat cu scopul de a va oferi cea mai buna experienta audio. Un codec de calitate profesionala asigura encodarea audio exacta, in timp ce amplificatoarele, difuzoarele mari si camerele de rezonanta perfect adaptate la ASUS X509 asigura o transmisie audio puternica si un bass mai profund. Prelucrarea suplimentara a semnalelor si reglarea precisa va ajuta sa imbunatatiti cele mai mici detalii audio, sa filtrati zgomotul si sa imbunatatiti claritatea pentru a obtine un sunet cu adevarat imersiv.

ASUS X509 este echipat cu portul reversibil USB-C™ 3.1, care permite conectarea mai multor dispozitive din orice directie, usurand astfel utizilitarea diverselor accesorii. De asemenea, acesta ofera viteze de transfer de date de pana la 10x mai mari decat USB 2.0! In plus acesta are de asemenea porturi USB 3.1 si USB 2.0, iesire HDMI si un cititor de carduri microSD - astfel incat sa puteti conecta toate perifericele curente, monitoarele si proiectoarele dvs. rapid si usor.

eMAG reduceri laptopuri Full HD

ASUS X509 este dotat cu o baterie care va ofera o durata de viata de 3 ori mai mare decat bateriile litiu-ion. Cu tehnologia ASUS rapid integrata, o baterie descarcata poate fi incarcata pana la 60% in doar 49 de minute.

ASUS X509 dispune de un sasiu ranforsat care va protejeaza datele de orice lovitura, va imbunatateste tastarea si va permite sa deschideti si sa inchideti capacul dintr-o singura miscare neteda.

Placa metalica de sustinere de sub tastatura ofera o platforma mult mai stabila la folosirea tastaturii si utilizarea touchpad-ului. Pe langa asigurarea rigiditatii structurale, aceasta consolideaza articulatia balamalelor si protejeaza componentele interne.

Partile laterale ale capacului sunt consolidate si functioneaza precum grinzile de protectie la impact in automobile. Acestea asigura suport structural pentru capac, ecran si balamale.

Pretul este AICI.

eMAG reduceri laptopuri Lenovo

2. Laptopul Lenovo Ideapad L340-15IWL cu procesor Intel® Core i5-8265U pana la 3.90 GHz, cu diagonala de 15,6 inchi, Full HD, 8GB, 512GB SSD M.2, DVD-RW, Intel UHD Graphics 620, Free DOS, Abyss Blue, are o reducere de 13% in campania eMAG reduceri laptopuri.

Si acest laptop poate fi cumparat in 24 de rate fara dobanda.

Cu un sistem audio, performante si experiente vizuale exceptionale, IdeaPad L340 va va lasa placut impresionat din primul moment. Acesta are de asemenea un sitem de protectie a camerei web si tehnologie de incarcare rapida. Fie ca este folosit la birou, la scoala, acasa sau pe drum, acest laptop de 15” nu va va lasa la greu niciodata.

Fiecare IdeaPad L340 are incorporata tehnologia avansata Dolby Audio™. Rezultatul? Un sistem audio cu adevarat captivant, cu un sunet intens, clar si puternic pentru orice, de la filme la podcast-uri si de la muzica la jocuri, oriunde te-ai afla.

eMAG reduceri laptopuri Lenovo IdeaPad

Camera web HD a laptopului IdeaPad L340 face ca toate conversatiile si conferintele video sa fie o placere. Acesta este de asemenea echipat cu sistemul de protectie a camerei web TrueBlock, un comutator ce va permite sa inchideti fizic camera web si sa va pastrati viata personala privata.

Fie ca e vorba de munca, distractie sau teme, prea multe ore petrecute in fata unui ecran pot dauna ochilor dvs. Cu functia EyeCare Mode de la Lenovo Vantage, puteti reduce emisia de lumina albastra si minimiza riscul de oboseala a ochilor. Pastrati-va mobilitatea pentru mai mult timp

IdeaPad L340 are o autonomie de pana la 9.5 ore, mai mult decat suficient pentru a va petrece ziua sau pentru a viziona emisiunile preferate. De asemenea, cu tehnologia Rapid Charge, bateria se incarca pana la 80% din capacitate in mai putin de o ora.

Cu un procesor Intel® Core™ i5 de ultima generatie, IdeaPad L340 functioneaza perfect, indiferent de sarcina care trebuie indeplinita. Pe langa productivitate, acesta este proiectat si pentru distractie in deplasare, inclusiv streaming online si jocuri.

Pretul este AICI.

eMAG reduceri laptopuri HP

3. Ultimul laptop pe care l-am inclus pe lista noastra de preferinte este laptopul HP 15-da0167nq cu procesor Intel® Core™ i5-7200U pana la 3.10 GHz, Kaby Lake, 15.6 inchi, Full HD, 8GB, 1TB HDD, DVD-RW, GeForce MX110 2GB, Free DOS, Black, ce are o reducere de 30% in campania eMAG reduceri laptopuri.

In plus, el poate fi achizitionat in 24 de rate fara dobanda.

Proiectat pentru performante de lunga durata, laptop-ul elegant HP Potter are o baterie de lunga durata care va mentine conectat si productiv toata ziua - cu un procesor Intel® si un display generos.

Un laptop cu puterea de a naviga si de a rula un flux continuu cu ajutorul procesorului Intel®. Testarea extensiva a calitatii va asigura ca puteti continua sa va desfasurati activitatile.

Ramaneti conectat si productiv cu bateria HP de mare capacitate si incarcarea rapida. In plus, stocati usor si bucurati-va de muzica preferata, filmele si fotografiile cu spatiu de stocare mare.

eMAG reduceri laptopuri la oferta

Un design usor si elegant face acest laptop atractiv si usor de luat oriunde. Cu tastatura sa atragatoare si balamale de aceasi culoare, HP Potter, proiectat inteligent, arata la fel de bine pe cat functioneaza.

Procesor Intel® Core™ i5 din generatia a 7-a - Performanta puternica mentine cu usurinta toate cerintele dvs. de multitasking, permite noi modalitati de a interactiona cu laptop-ul si ofera capabilitati imbunatatite de redare 4K.

Unitatea de stocare pe hard disk - Nu va faceti griji cu privire la cresterea colectiei de filme, muzica si imagini. Cu optiunea de stocare de 1TB HDD puteti sa le salvati pe toate si sa aveti in continuare mult spatiu ramas.

Afisaj Full HD - Rasfatati-va si bucurati-va de imagini clare, cu o calitate vibranta de 2 milioane de pixeli. Rezolutia de 1920 x 1080 ofera o noua dimensiune intregului continut digital.

Grafica NVIDIA® GeForce® MX110 ofera performante grafice superbe, cu performante mai rapide fata de grafica integrata. Noua arhitectura NVIDIA Maxwell™ ofera o editare rapida a fotografiilor si a videoclipurilor - in timp ce economisiti si durata de viata a bateriei.

Conector USB 3.0 - Cu cea mai populara conexiune USB din lume, puteti sa conectati usor oricare dintre dispozitivele USB existente si sa experimentati viteze de transfer de date de zece 10 ori mai rapide decat USB 2.0.

Pretul este AICI.

