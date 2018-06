eMAG reduceri. Am gasit 3 laptopuri cu Windows super-ieftine: 650 de lei

eMAG reduceri laptopuri cu Windows. Magazinul online emag.ro are o campanie interesanta de reduceri la laptopuri care au sistemul de operare Windows gata instalat.

eMAG reduceri laptopuri cu Windows – Toate ofertele sunt AICI.

De multe ori gasim un laptop care chiar ne place la un pret bun, insa apoi aflam ca sistemul Windows nu este gata instalat pe el, ceea ce presupune noi cheltuieli.

Insa, daca vrei un laptop bun, ieftin si care sa aiba si sistemul de operare Windows instalat, atunci trebuie sa aruncati un ochi pe oferta eMAG. Unul dintre laptopuri costa doar 650 de lei.

eMAG reduceri laptopuri cu Windows Acer Aspire

1. Un laptop Acer Aspire 1 A114-31-C0F3, cu procesor Intel® Celeron® N3350 pana la 2.40 GHz, cu diagonala de 14 inchi, 4GB, 64GB eMMC, Intel HD Graphics 500, cu sistemul de operare Microsoft Windows 10 S gata instalat, Black, are o reducere de 25% in cadrul campaniei eMAG reduceri laptopuri cu Windows.

Windows 10 S este creat pentru a avea perfomante si securitate sporite, fara a fi nevoit sa te gandesti la detaliile tehnice. Aplicatiile sunt disponibile exclusiv prin Microsoft Store, fiind potrivit sa fie folosit zi de zi.

Aspectul clasic al modelului Aspire 1 se potriveste perfect cu confortul oferit de designul sau subtire si portabil.

eMAG reduceri laptopuri cu Windows Acer

Touchpad-ul Precision este mult mai responsiv decat touchpad-urile traditionale si te ajuta sa lucrezi mai eficient.



Laptopul asigura o conexiune Wi-Fi puternica si constanta, cu antena wireless 802.11ac amplasata strategic.

Tehnologia BlueLightShield reduce expunerea la lumina albastra care poate fi daunatoare, prin ajustarea intensitatii culorilor si a luminozitatii.

eMAG reduceri laptopuri cu Windows Kiano Intelect

2. Laptopul 2 in 1 Kiano Intelect X3 HD cu procesor Intel Atom® x5-Z8350 pana la 1.92 GHz, cu diagonala de 10,1 inchi, IPS HD, 2GB, 32GB eMMC, Intel HD Graphics, cu sistemul de operare Microsoft Windows 10 gata instalat, de culoare Silver, are o reducere de 13% in campania eMAG reduceri laptopuri cu Windows si costa numai 649,99 lei.

Intelect X3 HD, o urmare a minunatei serii X, este un laptop puternic cu caracteristici de tableta.

El va fi compania ta cat va dura ziua. Vrei sa urmaresti stirile pe tableta de dimineata? Tastatura se detaseaza simplu. Ai nevoie de un device eficient si mobil pentru a crea documente? Ataseaza tastatura si incepi sa lucrezi pe aceasta, detinand sistemul de operare Windows 10 Home.

eMAG reduceri laptopuri cu Windows Kiano

Inauntru, Intelect X3 HD are 2GB memorie RAM si capacitate de stocare NAND Flash de 32GB. Iti permite sa folosesti la maximum capacitatile Procesorului Intel Atom x5-Z8350 si a sistemului de operare Windows 10 Home, acestea garantandu-ti lucrul eficient si stabilitate chiar si atunci cand ai de-a face cu diferite task-uri in acelasi timp.

O alta caracteristica distinctiva a laptopului Intelect X3 HD este un ecran IPS, care ofera mai multa placere atunci vrei sa vizionezi un film cu prietenii.

Kiano Intelect X3 HD are de asemenea o noua infatisare. Device-ul 2 in 1 este capsulat intr-o carcasa finisata, ergonomica si metalica de culoare argintie. Structura de metal garanteaza rezistenta si mai multa eficienta in ceea ce priveste distribuirea caldurii.

eMAG reduceri laptopuri cu Windows Lenovo Yoga

3. Laptopul 2 in 1 Lenovo YOGA 300-11IBR cu procesor Intel® Celeron N3060 pana la 2.48 GHz, cu diagonala de 11,6 inchi, Touchscreen, 4GB, 32GB eMMC, Intel HD Graphics 400, Microsoft Windows 10 Home, Snow White, are o reducere de 38% in campania eMAG reduceri laptopuri cu Windows.

Acest laptop 2 in 1 Lenovo YOGA 300-11IBR cu design Flip-and-Fold la 360 de grade este PC atunci cand aveti nevoie de el si tableta atunci cand doriti. Puteti sa comutati rapid intre cele patru moduri – Laptop, Stand, Cort si Tableta. Secretul este ecranul tactil si designul unic al modelului Lenovo Yoga 300 de 11 inchi.

Ecranul se poate roti la 360 de grade in jurul axei, ceea ce inseamna ca puteti selecta modul de utilizare in functie de ce alegeti sa faceti.

Bucurati-va de un PC cu noul procesor Intel Pentium. Experimentati o performanta extraordinara a PC-ului atunci cand realizati mai multe activitati in acelasi timp: comunicati cu prietenii si familia, va bucurati de divertisment si duceti treaba la bun sfarsit.

eMAG reduceri laptopuri cu Windows Lenovo

Ultrasubtire, usor si portabil, laptopul are 1,36 kg greutate si 2,15 cm grosime, astfel incat modelul Yoga 300 este perfect pentru cei care lucreaza din mers. Iar cu pana la 8 ore autonomie pe o baterie standard, il puteti utiliza toata ziua fara a reincarca.

Lenovo Harmony se adapteaza cerintelor dvs. optimizand intuitiv setarile, facand recomandari de aplicatii in functie de mod si partajand statistici despre utilizarea dispozitivului.

Boxele modelului Yoga 300 ofera un sunet stereo bogat, iar Dolby® Home Theater® ofera o experienta audio captivanta.