Reduceri eMAG la frigidere durabile și silențioase

Emag.ro are oferte pentru diferite tipuri de frigidere, potrivite atat pentru cei care au o bucatarie ingusta, cat si pentru cei care au nevoie de un spatiu de depozitare generos.

Reduceri eMAG la frigidere. In aceasta perioada magazinul online emag.ro pune la bătaie frigidere la prețuri foarte mici.

Cel mai important aspect la un frigider este durabilitatea și silențiozitatea.

eMAG reduceri. Frigidere rezistente

Cei care au nevoie de un frigider cu o capacitate medie de depozitare au acum șansa de a achiziționa unul mai ieftin cu o treime decat pretul obisnuit.

Frigiderul cu doua usi Beko RDSA310M20XP, cu un volum de 306 de litri, clasa A+ de eficienta energetica, inaltimea de 175,4 cm, Safety Glass, XXL Bottle, fabricat din inox, are o reducere de 30% in campania eMAG reduceri frigidere.

Cu ajutorul functiei Auto defrost scapi de grija formarii ghetii in interiorul aparatului frigorific, iar rafturile safety glass din sticla securizata sunt rezistente pana la 25 kg si compartimenteaza in mod ideal spatiul disponibil.

Reduceri eMAG. Frigidere durabile

Daca aveti o bucatarie mai ingusta si nu aveti nevoie de un spatiu de depozitare foarte mare, atunci merita sa va ganditi serios la achizitionarea frigiderului cu 2 usi Arctic AD54240P+, cu un volum de 223 de litri, clasa A+ de eficienta energetica si inaltimea de 146.5 de cm.

Frigiderul are un compartiment spatios dedicat depozitarii legumelor si fructelor si un termostat ajustabil usor de folosit. Acesta are scopul de a regla rapid temperatura in functie de nevoi, tinand cont de temperatura ambientala.

De asemenea, frigiderul beneficiaza de rafturi ajustabile pozitionate pe usa, dedicate depozitarii recipientelor de diverse dimensiuni precum borcane sau sosuri.

Garnitura usilor contine aditivi speciali ce protejeaza frigiderul impotriva bacteriilor si a mucegaiului. Pastrezi mancarea in conditii de maxima igiena, prelungind totodata durata prospetimii alimentelor.

Reduceri eMAG la frigidere ieftine

Compartimentul spatios iti ofera acces rapid prin sistemul rotativ de deschidere al cutiei, pastrand fructele si legumele in cele mai bune conditii.

Directia in care se deschid usile frigiderului poate fi schimbata, in functie de restrictiile spatiului. Usile pot fi montate in partea stanga sau in dreapta datorita designului inovativ si a balamalelor laterale suplimentare.

