Ghid pentru deepfake făcut de AI, însuşit de DNSC. Explicaţiile celor din instituţia care coordonează domeniul securităţii cibernetice din România

Directoratul Naţional pentru Securitate Cibernetică (DNSC) a lansat ghidul care ar trebui să ne învețe cum să ne protejăm de deepfake-uri. Numai că în loc de ghid ne-am trezit cu un text de şase pagini, culmea, generat chiar de către aplicaţiile de inteligenţă artificială.

Astăzi, Directoratul Naţional pentru Securitate Cibernetică (DNSC), o instituție a statului român, a lansat ghidul împotriva deepfake-urilor, acele filmulețe realizate cu ajutorul inteligenței artificiale care într-un mod fals prezintă un personaj sau o situaţie.

Ghidul, care oferă informaţii despre ceea ce înseamnă Deepfake, procesul de realizare şi identificare, este, de fapt, un text de şase pagini, culmea, generat chiar de către aplicațiile de inteligență artificială.

Am vrut să aflăm de ce e aşa chiar de la conducerea instituției care este una stufoasă - cu un director general şi trei adjuncţi. În acest sens am pus mai multe întrebări, am trezit din somn astăzi pe câţiva reprezentanți ai instituţiei, care au dat comunicatul despre lansarea ghidului. Iată ce răspunsuri am primit.

Sergiu Cora, reporter Antena 3 CNN: Doi colegi de-ai dumneavoastră, i-am trezit din somn, care erau indicați pe acel comunicat!

Angajată DNSC: Păi avem pe Mihai Rotariu şi...

Sergiu Cora, reporter Antena 3 CNN: Doarme, vă spun eu, că pe el l-am sunat!

Angajată DNSC: Bun, dar eu n-am competenţa să vă...

Sergiu Cora, reporter Antena 3 CNN: Vreun domn director este?

Angajată DNSC: Nu!

Sergiu Cora, reporter Antena 3 CNN: Nu sunt nici domnii director?Păi, de ce?

Angajată DNSC: Păi, mă întrebați pe mine de ce nu sunt ei?

Sergiu Cora, reporter Antena 3 CNN: Păi, e luni, zi de muncă!

Ghid pentru deepfake, făcut de A.I, însuşit de DNSC

Chiar dacă e început de săptămână la autoritatea ce coordonează domeniul securității cibernetice din ţara noastră nu este nimeni din conducere, nici directorul general al Instituţiei, Dan Cîmpean şi nici cei trei directori adjuncţi.

Sergiu Cora, reporter Antena 3 CNN: Poate e totuşi cineva care poate să discute cu noi!

Angajată DNSC: Da... Nu.

Sergiu Cora, reporter Antena 3 CNN: Cineva care poate să ne furnizeze informaţii despre ghid.

Angajată DNSC: Numai pe telefoanele pe care le avem pe site.

Sergiu Cora, reporter Antena 3 CNN: Nu răspunde nimeni!

Angajată DNSC: Mai încercaţi!

Sergiu Cora, reporter Antena 3 CNN: Cum să mai încerc? Aţi lansat un ghid astăzi. L-aţi lansat de 1 Aprilie, e păcăleală?

Angajată DNSC: Nu ştiu, că e nou.

Explicațiile celor din instituția care coordonează domeniul securității cibernetice din România

După cum vedeţi, nu se poate discuta cu nimeni la DNSC, luni ora 11:45. Ni se indică să sunăm conducerea şi îl sunăm pe domnul director general.

Prezenţa unei echipe de filmare în faţa instituției pare să fi făcut totuşi valuri şi la distanţă, aşa că primim un telefon chiar de pe numărul directorului general.

Sergiu Cora, reporter Antena 3 CNN: Dumneavoastră cine sunteți?

Angajată DNSC: Pur şi simplu transmit un mesaj, nu am atribuţii!

Sergiu Cora, reporter Antena 3 CNN: Dar, m-aţi sunat. Am înţeles, dar cine sunteţi? Nu puteţi să n-aveţi atribuţii, dacă m-aţi sunat din partea unei instituţii.

Angajată DNSC: Am înţeles, însă nu am nici un mandat de la domnul director de a vă comunica ceva pe acest subiect.

Aşa că prea multe despre ghidul intitulat "Deepfake, manipulat sau informat" n-am reuşit să aflăm. Ştim totuşi că prea multă muncă nu a fost depusă pentru el, fiind realizat aproape în totalitate cu ajutorul inteligenţei artificiale. Iată răspunsul aplicaţiei ChatCPT la întrebarea dacă ghidul a fost făcut de roboţi şi nu de oameni.

"Da, textul pare să fie generat de o inteligenţă artificială. Este bine structurat, conţine informaţii relevate şi este redactat într-un stil fluent şi coerent."

Şase pagini de text, generate cu AI. Textul, chiar dacă a fost reformulat de angajaţii DNSC, urmăreşte aceeaşi structură şi aceleaşii idei cu cel generat de noi prin Chat GPT.

Atât a putut instituția care este finanţată din bani publici, dar care nu şi-a mai afişat bugetul pe site din 2022, şi care, ar trebui să se ocupe de securitatea cibernetică la nivel naţional.

Salariile angajaţilor nu sunt însă deloc de neglijat. Conform declaraţiei de avere, directorul general încasa tot în 2022, 17.000 de lei brut, lunar.

Ghidul privind identificarea materialelor de tip Deepfake poate fi citit integral AICI.