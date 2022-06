Topul super condimentelor care ajută la slăbit

Yudi a pregătit pentru noi o supă cu pui și o salată. Mâncarea din bucătăria indoneziană este mult mai săracă în calorii. Deși conține multe ingrediente, porțiile sunt mici și bogate în nutrienți. Salata conține tofu, ouă, cartofi, morcovi, castraveți, salată verde și un sos special din alune.

"Sosul este cel care este esențial. Sosul este puțin spicy, pentru că are chilli, dar chilli arde calorii. Și se pune un pic de zahăr de cocos. Zahărul de cocos de asemenea este mult mai bun pentru sănătate, pentru că are un indicle glicemic mai mic și nu asimilăm atât de repede caloriile", a spus medicul Daniela Godoroja Diarto.

Studiile efectuate până în prezent arată că ardeiul iute grăbește cu 20% arderile din organism. Acesta face parte din categoria alimentelor termogenice, al căror consum transformă grăsimile în energie utilă și îmbunătățește digestia. Mai mult, consumul acestui ingredient reduce pofta de mâncare.

Pentru ca ardeiul iute să nu vă dea organismul peste cap, este esențial să respectați trei reguli: să îl introduceți treptat în alimentație, să folosiți cantități moderate și să vă hidratați corespunzător.

"Ne gândim la un fel de mâncare foarte gustos și care într-adevăr să ne ajute să nu punem kilograme. Deci ea are de toate și carne și ou.. și proteină și foarte multe vegatel și rezultatul este care este foarte consistentă. Toate supele lor sunt foarte consistente, conțin legume, puțină carne, puțin ou", a mai spus medicul.

Secretul indonezienilor sunt condimentele. Unul dintre ele este foarte popular și la noi în bucătărie. Piperul negru ajută la eliminarea toxinelor din organism și arde grăsimile, iar studii recente au arătat că previne și formarea de noi celule grase.

"Tendința de a găti este de a găti cu foarte multe plante, au foarte, foarte multe plante și frunze de toate tipurile. De exemplu, frunză de cartof dulce pe care noi nu le mâncăm. Și unele dintre ele au efect de creștere a metabolismului, adică în supă, turmericul este un ingredient ideal pentru a crește metabolismul.", mai adaugă aceasta.

Consumul de turmeric crește temperatura organismului, ceea ce favorizează topirea și eliminarea grăsimilor în exces.

Și ultimul ingredient pe care vreau să vi-l prezint este ghimbirul roșu, care este o variantă tot de rădăcină, dar este o variantă care are culoare roșie aceasta este pudra de ghimbir roșu din care noi am pregătit un ceai. Și are de trei ori mai mult gingerol, care e o substanță activă decât ghimbirul natural și atunci efectele sunt pe măsură.

Ghimbirul reglează nivelul zahărului din sânge și reduce grăsimea. Acesta poate fi folosit pentru a marina carnea, în sosuri, salate, smoothi-uri și ceaiuri. 400 mililitri de apă, un baton de scorțișoară, o tulpină de lemongras, trei lingurițe de ghimbir roșu, două lingurițe de zahăr de cocos din Java și cardamon.