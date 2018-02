SE INTAMPLA IN ROMANIA cu Maria Coman

Călin Geambașu a fost invitat la emisiunea "Se întâmplă în România" de la Antena 3, unde a vorbit despre relația cu familia și despre felul în care a fost exploatat de părinții săi.

"Eu le-am reproșat alor mei niște lucruri public. De ce a fost public? Nu am încălcat niciun drept ce țin de liberă experimare. Nu a fost de la bun început public. Când am reclamat chestiunea legată de bani, eu am vorbit despre exploatarea unui minor, minorul fiind eu. De la 14-15 ani eu muncesc pentru familia mea. Eu generam câștiguri materiale pentru mai multe familii. Eu nu am fost plătit niciodată de tatăl meu cu toate că câștigasem mai multe concursuri. La 24 de ani ei mă împiedicau să plec din casă pentru că eu eram unicul motor nepătit al formației lui. Mă aveau pe mine gratis. Aceste tensiuni au degenerat până când s-a ivit acea altercație fizică din 2001 pe care o povestea mătușa cu niște exagerări de desene animate. Ei au mers cu această generare de dependență forțată până mi-au blocat accesul către un credit imobiliar. Vă dați seama? Doar să nu plec din apartamentul lor", a spus Călin Geambașu.

"La 24 de ani am spus că mă mut la o vecină. Tot ce vă spun e înregistrat. Direct mi-au spus când am plecat că fără ei mor în două luni", a mai spus acesta.