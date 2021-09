Monica Pop: ”Cei vaccinați pot reprezenta un pericol pentru familie și prieteni”

"Trebuie să facem o separație și acesta este un lucru foarte important. Pașaportul verde este o chestie politică, vaccinare este o chestie medicală. Știți foarte bine că un vaccinat se poate infecta. La ce îi folosește pașaportul verde unui care se poate infecta?

Mai mult decât atât, orice fel de vaccinat se poate infecta și poate transmite și atunci vă întreb un lucru: la o nuntă unde participă 200 sau 400 de invitați. Intră un vaccinat, pentur că are green pass-ul, dar el e infectat. Habar n-are, pentru că el face o formă ușoară, având în vedere că este vaccinat, și foarte bine că este vaccinat pentru el, dar nu și pentru ceilalți.

Și-i infectează pe toți.E normal așa ceva? (...) Nu are nicio valoare vaccinarea fără testare. Deci, ar trebui test făcut tuturor celor care lucrează cu oameni, în fiecare săptămână. Acesta este obiectivul și datoria angajatorului și nu a medicului. Și nu e vorba numai de medici, ci și de cei din școli, artiști.

Apropo de măsurile pe care vor să le impună, gândiți-vă că vor juca cu sălile goale pentru că vor intra acolo numai cei cu pașaportul verde, deci 30% din populație, deci nu o să meargă nimeni. Primăriile vor rămâne fără taxe pentru că biletele nu intră în buzunarele teatrelor de stat.

De ce conducătorii țărilor nu sunt alături de oameni, pentru că peste tot în lume, tot mapamondul este împotriva restricțiilor. Ați văzut vreo singură manifestație undeva că nu sunt restricții?", a spus Monica Pop.

Oficialii vor vaccinarea sau testarea perodică. Ce angajaţi sunt vizaţi

Oficialii vor ca angajaţii care lucrează în instituții cu expunere publică să fie vaccinați sau testați periodic. Este anunțul făcut la unison de Raed Arafat și Nelu Tătaru, iar asta inclusiv pentru evitarea unor focare de infecție.

Situaţie îngrijorătoare în România. Numărul cazurilor de coronavirus creşte alarmant de la o zi la alta. Nu acelaşi lucru se poate spune despre vaccinare. Centrele sunt goale, deşi toţi oficialii susţin că vaccinarea este varianta cea mai sigură.

Mai grav este faptul că şi tinerii sunt afectaţi într-un număr tot mai mare.

Întrebaţi când se va opri pandemia, specialiştii la nivel mondial nu au un răspuns concret în acest sens.

Numărul cazurilor de coronavirus are o evoluţie spectaculoasă

Dacă epidemiologii estimau că până la finalul lunii septembrie vom avea parte de 4.000 de cazuri pe zi, iată că totul s-a întâmplat mult mai devreme.

Asta înseamnă că până la finalul săptămânii numărul cazurilor ar putea ajunge la 8.000, iar dacă ne gândim la finalul lunii septembrie începutul lunii octombrie, specialiştii estimează 10.000 de cazuri pe zi asta în condiţiile în care în urmă cu câteva zile numărul cazurilor de coronavirus era de 2.000.

Estimări au venit şi de la Centrul European pentru Controlul Bolilor care prognozează o nouă dublare a ratei de infectare COVID în România, precum și a internărilor și deceselor până la finalul săptămânii.

Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) a trecut România din zona de îngrijorare scăzută a evoluției pandemiei în cea de îngrijorare moderată.

Mai mult, ţara noastră este mult în urma celorlalte țări din Europa în privința ritmului de vaccinare anti-COVID. Doar 31% din populaţie e vaccinată.

Nelu Tătaru propune vaccinarea obligatorie pentru cadrele medicale şi profesori

Nelu Tătaru, fostul ministru al Sănătăţii şi acum consilier onorific al premierului Florin Cîţu propune ca vaccinarea să fie obligatorie pentru anumite categorii de bugetari, în special pentru cadrele medicale şi profesori.

Acesta crede că actualele restricții sunt suficiente şi consideră persoanele vaccinate nu trebuie să plătească.

De asemenea, Tătaru a spus că persoanele care s-au vaccinat nu ar trebui să fie vizate de restricții.

"Cred că restricțiile pe care le avem sunt suficiente, dar trebuie respecte. Sunt adeptul faptului că vaccinatul nu trebuie să plătească, trebuie să fie protejat pentru că și-a asumat un gest de a se proteja pe el și pe cei din jurul lui", a explicat consilierul premierului.

Nelu Tătaru a dezvăluit faptul că miercuri va discuta cu premierul Florin Cîțu despre introducerea vaccinării obligatorii sau testarea frecventă pentru angajații din sectoarele esențiale de activitate, precum profesorii, polițiștii, pompierii și jandarmii.

Raed Arafat: "Cine nu vrea să se vaccineze, cel puţin trebuie să se testeze obligatoriu"

"Nu e vorba numai de tine. Este vorba despre faptul că este funcţionar într-o structură esenţială. Dacă te îmbolnăveşti şi se îmbolnăvesc colegii tăi şi se răspândeşte printre voi boala şi mergeţi acasă, nu mai are cine să meargă la oameni, nu mai are cine să lucreze în spital, nu mai are cine să lucreze pe secţia respectivă. Dacă nu este vaccinare obligatorie, cel puţin testarea periodică obligatorie trebuie să existe pentru cei care nu vor să se vaccineze. Cine nu vrea să se vaccineze, cel puţin trebuie să se testeze obligatoriu. Şi acest lucru, în mod deosebit, în instituţiile în care sunt instituţii cu expunere mare a publicului şi unde avem personal esenţial pe care nu putem să dispunem de el să plece acasă să stea 10-14 zile în carantină acasă, bolnavi la spital, sau să moară cum a murit un pompier acum câteva zile, la Bistriţa, la 44 de ani, nevaccinat. Oamenii aceştia sunt expuşi. Pompierii sunt expuşi când merg cu maşina SMURD-ului la cazuri. Medicii sunt expuşi în spital, deci o soluţie trebuie găsită", a spus şeful DSU, Raed Arafat, marți seara, la emisiunea Sinteza Zilei de la Antena 3.

