Florin Zamfirescu: ”Când se fură tot, Serviciile de Informații ce fac? Pe noi ne mai salvează doar un asteroid, e dramatic”

”Serios mă îngrijorează modul în care este zguduit și băgat în spaime, aproape de boală, poporul român. Toate televiziunile fac o propagandă specială, parcă de a zgudui din temelii liniștea poporului.

Adică anunțurile apocaliptice de dimineață până seară, folosindu-se niște teme importante. Războiul din Ucraina, COVID sau alte boli care văd că apar, suntem deja amenințați: veți fi închiși în case din nou, vine o foamete peste măsură. Toate astea sunt reale. Dar să spui omului de dimineață până seară ca picătura chinezească vedeți că vă paște, vedeți că nu veți avea căldură în case, vedeți că nu veți avea ce mânca, vedeți că nu știu, domne', asta e deliberat, pentru că poporul ăsta este dus în stare de disperare.

Eu am început să fac psoriazis de la anunțuri și am început totodată să mă apăr făcând niște terapii. Există niște bube, niște coji, niște înțepături și eu am aflat că sunt de la spaime, de la stres. Și eu sunt un om care nu prea mai am motive de stres, că sunt pensionar și mi-am propus să devin spectator.

(...) Asta ar însemna că în zadar toți anii ăștia treizeci, că ne-am întors de unde am plecat și că toate speranțele au fost minciuni. Toate schimbările au fost manevre ale unor forțe, nu supra-pământene, pământene, dar care conduc și care dirijează și ne sperie. Oamenii au început să se îmbolnăvească de nervi.

Florin Zamfirescu: ”Singurul președinte patriot pe care l-am cunoscut e Ceaușescu”

(...) Singurul președinte patriot pe care l-am cunoscut e Ceaușescu. La Ceaușescu eu am simțit patriotism. Eu cred că Ceaușescu nu merită iubit niciodată, pentru că el a semănat cu un bărbat, un stăpân de familie care își chinuie familia atât de puternic, încât fetele s-au dus și au făcut trotuarul, băieții au fugit cât au văzut că îi bătea pe toți. Ceaușescu a greșit că a bumbăcit poporul român până când l-au omorât pe Ceaușescu și lumea s-a împrăștiat ca potârnichile, nepăsându-i că distruge ceea ce acea lume a construit. Uitați-vă pe listele celor care au dispărut din industria noastră. Nu mai vorbim de pământuri vândute, nu vorbim de subsoluri vândute, nu vorbim de faptul că avem datorii.

Când se fură totul, când se distruge totul, Serviciile noastre unde erau? Serviciile noastre sunt foarte prezente, le simți când calci pe bec. Dar Serviciile când țara a fost vândută, decimată, vândută la bucată?”, a mai afirmat Florin Zamfirescu la Antena 3.

