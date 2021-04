Monica Pop laudă felul în care s-a vindecat Cătălin Botezatu de COVID-19: "S-a tratat acasă şi foarte bine a făcut!"

Monica Pop a lăudat felul în care s-a tratat Cătălin Botezatu. Creatorul de modă a fost infectat cu COVID-19 şi din fericire s-a vindecat, deşi a avut mai multe probleme de sănătate de-a lungul timpului.

"S-a tratat acasă şi foarte bine a făcut, având în vedere că a avut o formă uşoară"

"E un lucru deosebit ce s-a întâmplat aici, pentru că dânsul oricum, nu avea cum să nu aibă imunitatea scăzută, din moment ce făcea tratament polichimioterapic şi cu toate astea a făcut o formă uşoară şi asta spune foarte mult. Mă bucur foarte mult că aţi pomenit lucrul acesta şi bravo celor care au spus prima dată, pentru că este într-un fel o încurajare. Ne-am săturat să auzim numai de nenorociri, de morţi, de drame, de pacienţi care sunt foarte mulţi, că în Terapia Intensivă nu mai sunt locuri. Spre încurajare, absolut nimic. Oamenii nu au o susţinere psihică, oamenii sunt căzuţi moral, unii care nu au nicio boală şi nu au niciun fel de problemă. S-a tratat acasă şi foarte bine a făcut, având în vedere că a avut o formă uşoară. Iată că şi oamenii care au boli severe se pot vindeca acasă şi să facă o formă care nu este foarte gravă (...) Nu se poate ca oamenii să fie descurajaţi în halul ăsta. Este o infuzie de rău peste tot şi nu e normal'', a spus Monica Pop, sâmbătă, în exclusivitate în cadrul emisiunii ''Subiectiv''.

Designerul a făcut o formă uşoară de COVID-19

"Da, am avut COVID. Mi-a fost foarte frică pentru că nu știam cum reacționează organismul fiind una dintre persoanele cu risc, dar am avut o formă ușoară.

Cătălin Botezatu: "Nu am avut miros, așa mi-am dat seama"

Nu am avut miros, așa mi-am dat seama. Am început să mă parfumez mult de tot și am văzut că nu miros", a povestit creatorul de modă Cătălin Botezatu, potrivit libertatea.ro.

"Apoi am fost la Istanbul, mi-am făcut toate testele de plămâni. (…) Când treci prin cinci operații de la un cancer nu e prea ușor. Sunt extrem de optimist. Am mai făcut încă o operație pentru că doctorii s-au speriat crezând că s-a mai întâmplat ceva.

Botezatu: "Am fost la Istanbul, mi-am făcut toate testele de plămâni"

Nu s-a întâmplat, din fericire a fost o operație simplă, reușită. Da, sunt mândru că m-am vindecat de cancer și mă laud, datorită mie foarte mulți oameni au ajuns la aceste clinici din Turcia. Și dacă în România li s-au dat verdicte fatale, mergând acolo, pe urmele mele, acești oameni trăiesc, s-au operat, au scăpat cu viață", a declarat creatorul de modă.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal