A adormit în curte pe sezlong și când s-a trezit a avut parte de un șoc. Ce avea băiatul pe burtă: ”Simțeam cum...”

"Am adormit în grădină. După aproape două ore, m-am trezit cu ceva pe mine. Era pe burtă și nu părea prea dornic să mă părăsească", a spus Ali, pentru thedodo.com.

Băiatul a crezut la început, că are un șobolan pe burtă, însă când s-a uitat mai bine, și-a dat seama că era e un pisoi alb.

"Simțeam cum toarce. Era extrem de mulțumit că doarme pe mine. Cred că se simțea protejat. L-am studiat cu atenție și am văzut că avea urechi mici, roz, iar lăbuțele îi erau pline de pământ. Cum nu avusesem niciodată un animal de companie, mi-a topit inima. În plus, felul în care torcea m-a atras ca un magnet. Nici nu-mi păsa dacă avea purici sau nu. M-am gândit că, dacă avea, oricum deja luasem și eu. Așa că am lăsat pisica să dormă în continuare. Când s-a trezit, însă, m-a fixat cam 20 de secunde, timp în care a mieunat lung. Cerea de mâncare” a mi spus Ali.