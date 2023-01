Actori folosiți pe post de pacienți în pandemie. Cum s-a împrăștiat panica prin intermediul lor

Apar dezvăluiri incredibile despre actori care ar fi fost plătiți în perioada pandemiei să se dea drept pacienți care suferă de coronavirus.

Sursa foto: ABC News / captura foto

Înregistrările au apărut la cele mai importante posturi de televiziune din lume.

”Nu i-am văzut demult! Îți afectează familia. Nu poți să ai grijă de copiii tăi. Nu am mai lucrat. Ii cresc singură. Nu e ușor”, era declarația unei ”paciente” COVID în pandemie.

”Sunt Paul Berry. Urmăriți Media Watch. Ați văzut-o pe Ramona, mama singură, care spune că este printre cei 700 de pacienți internați cu COVID în Australia. Împreună cu alți doi bolnavi din spitalul Concord, din Sydney, și-a dorit mult să arate pericolele COVID prin declarații emoționante, făcute pe patul de spital”, spune realizatorul unei emisiuni de la ABC News.

”Vă rog, faceți vaccinul! Dacă îl făceam și eu...” se poate vedea un alt pacient care suferă pe un pat de spital.

”Nu pot respira, plămânii sunt atacați. Foarte rău...”, spune al treilea pacient.

”Imaginile cu acești indivizi, identificați după numele lor, au fost filmate de doctorul Lucy Morgan și au fost date publicității de Departamentul de Sănătate din South Wales și au fost difuzate de toate televiziunile: ABC News, Ten News First, Seven News. Doar că, pe rețelele sociale, oamenii s-au întrebat dacă nu cumva aceste imagini sunt false. Printre sceptici, un fost senator de la One Nation, Rod Culleton, a cărui postare a primit mii de like-uri și un alt fost senator, David Leyonhjelm. O femeie a rezolvat misterul. Exact! Toți ”bolnavii”, inclusiv Ramona, sunt actori plătiți, care nu au avut COVID. Un alt detectiv de pe internet a și dovedit asta. A sunat la spitalul Concord și a aflat:

_ Spitalul Concorde? _ Da! Vă pot ajuta? _ Sunt John Khoury, îmi caut soția. _ E internată aici? _ Ramona Khoury! _ Nu avem niciun pacient cu acest nume!

Bingo! Acest video, cenzurat ulterior de TikTok, a avut 800 de mii de vizualizări”, a continuat Paul Berry la ABC News.