Atac armat într-o catedrală din Brazilia, în timpul unei slujbe. Mai mulţi morţi şi răniţi (FOTO)

Cel puţin cinci persoane au fost ucise, iar altele au fost rănite după ce un individ a deschis focul marţi într-o catedrală din oraşul brazilian Campinas, informează presa braziliană, potrivit Mediafax.

Atacul a avut loc marţi, în timpul unei slujbe, în Catedrala Metropolitană din Campinas, oraş situat în apropiere de Sao Paulo, relatează site-ul Acidadeon.com.

Un individ a deschis focul cu două arme automate spre persoanele din catedrală, după care s-a sinucis.

Conform bilanţului preliminar, cel puţin cinci persoane au fost ucise, iar alte trei au fost rănite în atac.

Autorităţile braziliene încearcă să afle motivul atacului armat.

#BREAKING Gunman killed four people at a Catholic cathedral in Campinas, #Brazil, before killing himself at the altar pic.twitter.com/uHPKnM97lV