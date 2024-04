Atac cu sabia, la Londra. Un copil de 13 ani a fost ucis și alți oameni au fost răniți. O stație de metrou a fost închisă

Poliția Metropolitană a confirmat că atacul a avut loc marți dimineață și că o stație de metrou a fost închisă, iar un suspect a fost arestat.

Cinci persoane, între care doi polițiști, au fost rănite în urma agresiunii, conform unui bilanț preliminar.

Ulterior, presa britanică a anunțat că un copil de 13 ani a murit după ce a fost înjunghiat.

"Poliția și alte servicii de urgență se află în Hainault, în estul Londrei, la un incident grav (...) Am fost chemați cu puțin timp înainte de ora 07:00 BST (ora 09:00 în România, n.r.), în urma unor informații despre un vehicul care a intrat într-o casă din zona Thurlow Gardens.

Sunt informații referitoare la oameni care au fost înjunghiați și înțelegem că suspectul a continuat să atace mai mulți cetățeni și doi ofițeri de poliție. Un bărbat în vârstă de 36 de ani a fost reținut la fața locului și se află în arest", au comunicat polițiștii.

Stația de metrou Hainault a fost închisă, ca urmare a unei anchete a poliției în zonă, a anunțat compania londoneză de transport.

