Atentat la Paris: un bărbat a deschis focul și a ucis două persoane în Arondismentul 10

Conform presei franceze, un bărbat a deschis focul pe rue d'Enghien, în arondismentul 10 din Paris.

Doi oameni au fost uciși și alți cel puțin patru, răniți.

Dintre răniți, doi sunt în stare critică și doi, în stare gravă.

Poliția a recomandat evitarea zonei. Atacatorul, în vârstă de 69 de ani, a fost arestat.

Atacul a avut loc în apropierea unui centru kurd, a relatat BFMTV pe baza unor surse concordante.

In Paris, a 60-year-old man opened fire on passers-by



As a result of the shooting, 2 people were killed and 6 were injured. The shooter was arrested. pic.twitter.com/Y9hN4wsEBN