Care e atmosfera în Caracas la câteva ore după explozii. "E atât de liniște în oraș, că putem auzi chiar și păsările"

Mary Mena, corespondent CNN în Caracas relatat că atmosfera în oraș e calmă. FOTO Captură foto Antena 3 CNN

Guvernul venezuelean nu au comentat încă atacurile americane, dar ministrul apărării, Vladimir Padrino López, a cerut o „desfășurare masivă” de forțe militare în Venezuela, a declarat Mary Mena, corespondent CNN în Caracas. Atmosfera în Caracas e calmă, iar orașul e așa de liniștit că se pot auzi păsările, a relatat ea.

"Vreau să vă arăt cum se comportă orașul; până acum putem auzi chiar și păsările în oraș, pentru că este atât de liniște.

Toate clădirile au, desigur, luminile aprinse, de când a apărut această știre, în jurul orei 1:52 dimineața, și majoritatea oamenilor au decis să rămână acasă.

Vicepreședinta spune că vor implementa o stare de urgență. Nu știm ce decizii vor lua în următoarele ore. Acest lucru este fără precedent pentru țară: un lider a fost scos din țară de forțe militare străine și este istorie în devenire pentru Venezuela.

Am auzit explozii, am auzit avioanele. A fost o operațiune rapidă care a durat aproximativ 45 de minute. Am auzit detonările.

Nu au fost continue, s-au auzit treptat, cel puțin aici, în capitală, pentru că a avut loc în trei locații diferite și strategice: unul în statul care concentrează majoritatea forțelor militare, în special aviația, apoi în statul La Guaira, care este de asemenea un loc strategic important, deoarece deservește aeroportul principal din Caracas, și apoi aici, aeroportul La Carlota, care este un aeroport militar în capitala Caracas.", a relatat Mary Mena.