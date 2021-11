O cădire cu 21 de etaje s-a prăbușit în Nigeria peste 100 de muncitori: „Am crezut că este cutremur”

Cel puțin trei persoane au murit după ce o clădire de mari dimensiuni s-a prăbușit în timp ce era în construcție în orașul nigerian Lagos. La fața locului se află un excavator și mai mulți salvatori, dar și câțiva localnici care caută printre moloz și metal răsucit. Trei supraviețuitori au fost găsiți până acum.

Clădirea este situată pe Gerald Road din cartierul Ikoyi, unul dintre cele mai bogate cartiere din ţară, care este o zonă rezidenţială unde au fost construite apartamente de lux. Momentan autorităţile nu au transmis câte persoane se aflau în interior în momentul prăbuşirii.

,,Am crezut că este un cutremur. Ne-am grăbit sa ieșim din apartamentul nostru. Am simțit cum clădirea în care ne aflam se mișca și am știut că ceva nu este în regulă", a declarat pentru CNN Olu Apata, un rezident din apropiere și președintele Asociației Avocaților din Nigeria.

Apata a precizat că imobilul respectiv a fost în construcție în ultimii doi ani și că dezvoltatorul a negociat cu potențiali cumpărători.

Muhammad, un funcționar public, a declarat pentru CNN că se afla în biroul lui dintr-o clădire de lângă atunci când s-a prabușit blocul.

,,Am auzit un sunet puternic, neobișnuit din clădirea noastră de birouri. Pur și simplu vibra. Așa că m-am uitat pe fereastră, am văzut cum se prăbușea etaj cu etaj acel bloc. Bineințeles, am fugit cu toții și am încercat să ne adăpostim în siguranță", a povestit acesta.

A durat ceva timp până când serviciile de salvare au ajuns la fața locului. La câteva ore dupa prăbușire, sute de oameni se aflau în jurul șantierului, căutând eventuale victime. Localnicii săpau cu mâinile printre dărâmături. Unii din mulțime erau furioși că autoritățile nu au demarat imediat căutările, au mai povestit martorii.

