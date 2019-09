Cristina este polițistă și a fost umilită de colegii ei, pe internet. Au postat imagini din timpul unor partide de amor! ”Habar n-aveți…” - FOTO

O polițistă a fost batjocorită de colegii ei. Mai mulți colegi ai acesteia au postat pe internet imagini în care ea ar apărea în timpul unor partide de amor. După ce aceste poze au început să circule online, polițista Cristina Villeda a decis să-și facă dreptate pe Instagram. Cristina Villeda a intrat în Poliția din New York (NYPD) în urmă cu aproape doi ani și susține că nu i-a fost afectată mândria de aceste minciuni ce au circulat pe internet despre ea.

”Cine crede că în aceste imagini sunt eu greșește! Nu am avut niciodată piercing în buric, nu am avut niciodată un iPhone roz și am părul ondulat! Habar n-aveți dacă am un iubit sau o familie! Faceți o greșeală imensă! Săraca fată ale cărei fotografii circulă așa. Cea mai tristă parte din toată această poveste este faptul că au inventat asta despre mine chiar colegii mei. Pentru polițistul care a început totul, să te binecuvânteze Dumnezeu! Trebuie să te simți mizerabil ca să încerci să îi faci rău altei persoane cu asemenea minciuni”, a scris tânăra pe Instagram.