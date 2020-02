Cum s-a răspândit coronavirusul în Italia. Greșeala comisă de autorități

„În Italia există unele focare epidemice, trebuie să lucrăm pentru a nu se transforma într-o epidemie. Există o serie de epidemii în lume și trebuie să le prevenim să devină o pandemie. Plătim pentru faptul că nu am pus imediat în carantină oamenii veniți din China în Italia. Am închis zborurile, o decizie care nu are nicio bază științifică, iar acest lucru nu ne-a permis să urmărim sosirile", a explicat Walter Ricciardi, potrivit libero.it.

„În plus, atunci când medicii sunt infectați înseamnă că practicile adecvate în acest caz nu au fost puse în aplicare, pe lângă faptul ca virusul este foarte contagios. Franța, Germania și Regatul Unit, în urma anunțului OMS, nu au blocat zborurile directe", a adăugat el.