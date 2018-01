Florin Morariu, românul devenit erou în Londra după ce i-a înfruntat pe terorişti, vrea să ceară despăgubiri statului britanic. Florin Morariu susţine că statul britanic nu l-a ajutat cu nimic după atentatul de anul trecut de la London Bridge, în care şi-a riscat viaţa.

”Din păcate, statul britanic nu m-a ajutat cu nimic. Am fost obligat sa mă întorc in România după ce proprietara locuinţei în care stăteam cu chirie m-a rugat să plec de acolo, deoarece se temea pentru că atacatorii erau din acelaşi cartier. Nu am mai avut unde să dorm. Nu mai aveam bani, am plecat doar cu un troler şi într-un tricou, lăsasem geaca mea unei femei care leşinase pe stradă în timpul incidentelor. Mergeam pe stradă prin Londra, mă vedeam la televizor în vitrinele magazinelor de acolo, dar eu eram un imigrant fără casă şi fără bani”, a declarat Florin Morariu pentru Mediafax.