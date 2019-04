Dragostea are un termen de expirare chiar și pentru sufletele pereche. Începuseră să facă amor, însă, la scurt timp s-au privit în ochi și n-au putut să-și spună adevărul

Foto: pixabay.com

O femeie din Australia, pregătise o vacanță de vis pentru soțul ei. Mel și Tom erau împreună de la vârsta de 21 de ani și păreau a fi cuplul perfect.

„Tom și cu mine ne-am întâlnit când eram foarte tineri, majoritatea oamenilor spuneau că suntem foarte tineri, însă, am decis să ne căsătorim. Eram îndrăgostiți nebunește unul de celălalt. Și am fost, dar totul s-a schimbat destul de recent. Când am împlinit 40 de ani și am plecat pentru un weekend romantic fără copii, am rezervat o cameră minunată, lângă o fabrică de vinuri și, după o zi de mâncare bună și vin, am făcut o baie împreună și apoi am mers la culcare. Am presupus că vom face amor, dar Tom mi-a spus că nu a simțit nevoia și a dormit - nu m-am gândit mult la asta atunci, însă, la scurt timp, lucrul acesta a continuat.

La început, am crezut că este doar o perioadă, însă am ajuns să dormim separat. Nu cred că mai pot rezista într-un mariaj atât de platonic”, a povestit Mel pentru Nine Com.