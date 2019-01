Făcea zilnic amor cu un coleg de la serviciu. ”E însurat și nu vrea să își părăsească nevasta. Viața mea e un dezastru total. Ce mă fac?” Răspunsul primit este uimitor

Foto: pixabay.com

O britanică i-a scris psihologului publicației The SUN cu o problemă... delicată. Fata spune că face ”sex uimitor” cu un coleg de muncă însurat, care nu vrea să își părăsească soția, dar ea de fapt e îndrăgostită de un alt coleg, cu care s-a și culcat, dar nici acesta nu vrea să fie cu ea, ci vrea să se împace cu fosta iubită.

„Am 19 ani și viața mea e un dezastru total', își începe fata scrisoarea. 'Fac sex uimitor cu un coleg de la serviciu care e căsătorit și nu intenționează să își părăsească soția. Cu toate acestea, eu nu sunt îndrăgostită de el, ci îl iubesc pe alt coleg de muncă. Și cu el m-am culcat, dar nici el nu vrea să fie cu mine, ci se gândește foarte serios să se împace cu fosta lui iubită. Are 23 de ani, mi-a jurat că vrea să fim împreună. Când am început să facem sex, tocmai se despărțise de iubita lui. A vrut să ținem relația ascunsă de ochii lumii și inițial nu m-a deranjat, pentru că mă culcam cu un coleg mai bătrân. Are 38 de ani și e căsătorit și nu vrea să își părăsească nevasta, dar mă cheamă pe la el aproape în fiecare zi și eu merg. Eu îl iubesc pe celălalt, dar el vrea să se împace acum cu fosta. Cum să procedez?”

Deidre, psihologul The SUN, i-a răspuns fetei:

„Poate e fantastic sexul cu bărbatul căsătorit și știe cum să te facă să te simți bine, dar nu asta înseamnă să ai o relație. În plus, el ți-a spus clar că nu își va părăsi soția pentru tine. Meriți mai mult decât să fii băgată în astfel de jocuri. Încearcă să te îndepărtezi de amândoi și să îți găsești pe cineva potrivit ție, cu care să ai o relație normală. Știu că ai nevoie de mult curaj pentru a face acest pas, dar dacă rămâi amanta celui căsătorit sau dacă plângi după cel care vrea să se întoarcă la fosta lui iubită înseamnă că vei continua să îți bați joc singură de tine. Ești tânără, nu e greu să construiești o relație frumoasă cu cineva.”, scrie libertatea.ro.