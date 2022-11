O femeia măritată cu o păpușă din cârpă se plânge că a fost înșelată: ”A intrat într-un motel cu altă femeie. Am văzut conversațiile”

O femeie din Brazilia care s-a măritat cu o păpușă din cârpă susține că a fost înșelată. Aceasta a verificat telefonul "soțului" și a văzut conversațiile cu amanta.

Sursa foto: Instagram

Meirivone Rocha Moraes este femeia din Brazilia care a devenit cunoscută în toată lumea, după ce a hotărât să se mărite cu o păpușă din cârpă realizată chiar de mama sa.

Femeia de 37 de ani îl acuză pe ”soțul” ei Marcelo, cu care are împreună chiar și un copil, pe nume Marcelinho, că a înșelat-o.

„Am aflat printr-o prietenă care mi-a spus că l-a văzut pe Marcelo intrând într-un motel cu o altă femeie în timp ce eu am fost internată trei nopți și trei zile cu Marcelinho, fiul nostru, care avea un virus”, a afirmat Meirivone.

Deși inițial nu și-a crezut prietena, a verificat telefonul soțului ei și ar fi găsit conversații care atestă fapta.

„La început, am crezut că minte, dar apoi am început să mă uit prin telefonul lui și am văzut conversațiile, ceea ce m-a asigurat că mă înșală. L-am întrebat cine este femeia și nu mi-a răspuns.

Cearta a fost urâtă şi l-a speriat pe fiul nostru care plângea, aşa că am strigat la el: «Vezi ce ai făcut?» Am vrut să-l scot din casă, dar copilul nostru crește și, în acest stadiu, i-ar fi foarte dor de tatăl său – de asemenea, dragostea pe care o simt pentru el m-a făcut să iert, nu complet, dar nu cred că aș putea trăi fără soțul meu", a afirmat femeia, potrivit dailymail.co.uk.