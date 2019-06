Fetița se plimba liniștită pe plajă, când a găsit ceva care a făcut-o să urle după mama ei: a înghețat!

Avery se plimba pe plajă, când a descoperit, în nisip, un dinte de rechin megalodon, aproape cât palma ei.

"Stăteam pe nisip șimă jucam. La un moment dat, am simțit ceva tare. Am dat nisipul la o parte și am văzut colțul. În secunda următoare, am urlat după mama. Am chemat-o să vadă și ea", povestește fetița.

"Am fost șocată, dar și teribil de mișcată de emoția fetiței mele", a povestit mama, coform techtimes.com.

"Eu am căutat un astfel de dinte peste 25 de ani, dar nu am găsit niciunul", a spus și tatăl fetei.