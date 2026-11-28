Financial Times: Donald Trump a pus „la sertar” ideea de a face afaceri cu Rusia lui Putin, în scopul încetării războiului din Ucraina

1 minut de citit Publicat la 22:27 28 Noi 2026 Modificat la 22:27 28 Noi 2026

Donald Trump, alături de Vladimir Putin, la întâlnirea dintre cei doi de la Shenzen, China. Oficialii ruşi au răspuns iniţial pozitiv sugestiilor americane, dar apoi nu au mai manifestat interes faţă de ele, insistând ca Ucraina să cedeze teritorii şi să facă alte concesii. Foto: Profimedia Images

Administraţia preşedintelui american Donald Trump a „pus la sertar” iniţiativele de încheiere a unor afaceri de anvergură cu Rusia, pe care le avea în vedere ca posibil stimulent pentru a încheia războiul în Ucraina, după ce Moscova a arătat puţin interes faţă de proiectele propuse în sectoarele energetic şi aeronautic, informează Financial Times (FT), într-un articol preluat de Reuters și Agerpres.

Emisarii preşedintelui american Donald Trump, Steve Witkoff şi Jared Kushner, le-au transmis oficialilor europeni, citați sub anonimat de FT, că astfel de iniţiative nu mai sunt acum în centrul preocupărilor Washingtonului în discuţiile cu Moscova.

Anterior, oficiali ruşi şi americani de rang înalt, inclusiv Kushner, au desfăşurat discuţii despre atragerea unui investitor american pentru repunerea în exploatare a gazoductelor Nord Stream, care transportau gaz rusesc către Germania înainte să fie scoase din funcţiune în urma unor explozii subacvatice într-un sabotaj despre care autorităţile germane au stabilit că a fost efectuat de Ucraina. Un tronson din acest sistem de gazoducte mai poate fi folosit, dar celelalte necesită reparaţii complexe.

Au fost abordate în aceleaşi discuţii şi alte idei de afaceri care să fie implementate în perioada postbelică, precum investiţii ale companiilor americane în proiecte petroliere ruseşti şi de producţie de titan.

Oficialii ruşi au răspuns iniţial pozitiv sugestiilor americane, dar apoi nu prea au mai manifestat interes faţă de ele, insistând ca Ucraina să cedeze teritorii şi să facă alte concesii.

„A devenit destul de clar că ruşii nu erau interesaţi de astfel de lucruri”, a declarat unul dintre oficialii europeni citaţi de Financial Times.

În octombrie, cu puţin timp înaintea alegerilor midterm pentru Congresul SUA, administraţia preşedintelui american Donald Trump anunța ridicarea temporară a sancţiunilor SUA asupra combustibilului rusesc, după ce Rusia a acceptat să furnizeze motorină pentru a reduce preţurile acestui combustibil pe piaţa globală.

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat astfel că, înurma unei discuții cu Vladimir Putin, a obținut de la liderul rus promisiunea furnizării a aproape două milioane de tone de motorină rusească pe piața americană și globală în perioada următoare.

Trump a precizat că livrările de motorină rusească urmau să fie realizate în trei tranșe: „Tocmai am încheiat o discuție extrem de fructuoasă cu președintele Vladimir Putin, în cadrul căreia s-a convenit ca Rusia să furnizeze imediat peste 300.000 de tone de motorină pe piața americană și mondială, alte 500.000 de tone în noiembrie și un milion de tone, ulterior”, spunea Trump, după discuția cu Putin.