Grecia își deschide granițele pentru turiști în această vară

În Grecia, de la mijlocul lui martie până săptămâna trecută, totul a fost închis, iar oamenii au făcut ceea ce le-a cerut guvernul, au fost foarte precauți. Sectorul public a fost închis, la fel și hotelurile și restaurantele. "Cred că ne-am dat seama cât de complicată este situația și am fost cu toții uniți și am respectat măsurile de precauție. Am avut circa 150 de decese, dar pentru Grecia protejarea vieții a fost o prioritate chiar dacă asta presupunea niște consecințe economice.

Cred că ne-am descurcat bine și în acest moment se redeschid afacerile și epidemia pare a fi ținută sub control. Acum putem să ieșim din case fără echipament de protecție, dar dacă vrei să mergi cu transportul în comun, dacă mergi în instituțiile publice sau dacă lucrezi în birouri aglomerate trebuie să porți mască și mănuși. Am încercat, de asemenea, să schimbăm orele la care vin la muncă angajații, pentru a nu avea mijloace de transport în comun pline. Încercăm și chiar am implementat în unele cazuri educația online, deci elevii și studenții au alternativa de a sta acasă, dacă aleg asta", a spus europarlamentarul.

Călătoriile în Grecia, de la mijlocul lunii iunie

"Deja discutăm cu unele țări, care au reușit și ele să țină epidemia sub control pentru a relua și zborurile, pentru că e foarte important pentru țara mea să nu pierdem acest sezon turistic. Asta ar însemna uriașe probleme economice din septembrie. Încercăm să eliminăm asta. Dacă vom crede că nu putem reuși și ne vom lua toate măsurile de precauție și de siguranță, va fi bine".

Europarlamentarul spune că se iau toate măsurile pentru ca Grecia să devină o destinație turistică sigură în această vară. E posibil să fie permise călătoriile în interiorul Greciei începând cu mijlocul lunii iunie.

"Deja facem teste pentru a vedea dacă unii oameni au deja anticorpi și testăm și noile tratamente care există, dar nu sunt sigură dacă putem spune că avem un tratament. Ceea ce avem sunt kituri de securitate pe care le folosim, măsurăm temperatura, așa încât cred că peste câteva săptămâni va exista posibilitatea să se călătorească în țara noastră. De luni deja putem călători noi în interiorul țării și putem merge și pe insule. Cred că de pe la mijlocul lui iunie vom reveni cumva la normal, dar vom monitoriza permanent situația.

Vom încerca să facem înțelegeri cu diferite țări membre ale UE pentru a respecta aceleași protocoale de siguranță și să deschidem granițele cu țările care vor fi de acord să aplice aceleași reguli. Chiar sper că va fi posibil ca oamenii să vină în Grecia, atâta vreme cât vor respecta standardele. Se pare că Grecia va fi o destinație sigură și că veți putea veni în această vară aici".

Grecia își deschide granițele pentru turiști în această vară