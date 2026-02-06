Caz şocant în Franţa: un băiat de 5 ani a fost drogat şi violat de 10 bărbaţi, printre care şi tatăl său

Copilul a fost încredințat mamei sale, de care fusese separat înainte de incident. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Un băiat în vârstă de 5 ani şi jumătate a fost drogat și violat de zece bărbați, inclusiv de tatăl său, în timpul unei petreceri „Chemsex”, unde se folosesc droguri psihoactive pentru a facilita activitatea sexuală. Incidentul a avut loc în localitatea Lille din nordul Franței, stârnind groază și consternare în întreaga țară.

Cei zece bărbați, cu vârste cuprinse între 29 și 50 de ani, au fost reținuți în arest preventiv. Printre aceștia se numără și tatăl copilului, în timp ce unul dintre principalii inculpați s-a sinucis în închisoare. Întrucât sunt acuzați de viol cu ​​tortură și alte acte barbare, aceștia riscă închisoarea pe viață, relatează Adnkronos.

Tatăl, acuzat de „agresiune sexuală incestuoasă, complicitate la viol și agresiune sexuală agravată împotriva fiului său”, a fost decăzut din drepturile părintești, iar copilul a fost încredințat mamei sale, de care fusese separat înainte de incident.

Dar tatăl spune că este nevinovat şi se apără și, într-un interviu acordat ziarului local Dernières Nouvelles d'Alsace, în care susține că și el este „o victimă”, că a fost drogat și violat la rându său de un cuplu gay din Lille și că nu și-a atins niciodată fiul. Referitor la seara respectivă, acesta a descris-o ca fiind „o pierdere a cunoştinţei şi flashback-uri”.

Procurorul Samuel Finielz, a explicat că, în urma unei sesizări adresate poliției, pe 15 februarie 2025 a fost deschisă o anchetă privind organizarea unei petreceri chemsex care a avut loc în ziua precedentă la Lille. În timpul acestei petreceri, „ar fi fost comise acte de violență sexuală agravată, care au implicat utilizarea de substanțe chimice, împotriva unui băiat de cinci ani și jumătate, care fusese prezentat unor bărbați adulți de către tatăl său”, a precizat procurorul. Numeroase acuzații au fost depuse în instanţă, inclusiv „viol și agresiune sexuală cu administrarea de substanțe victimei, fără știrea acesteia, pentru a-i afecta judecata sau controlul asupra acțiunilor sale”, „viol și agresiune sexuală cu tortură sau acte barbare”, „agresiune sexuală incestuoasă asupra unui minor sub 15 ani” și „deținerea și distribuirea de imagini pornografice ale unui minor prin intermediul unei rețele de comunicații electronice”.

De asemenea, au fost formulate acuzații pentru „abuz grav sau cruzime față de un animal domestic” și „agresiune sexuală asupra unui animal domestic de către un grup”.