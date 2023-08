Un nor ca o ciupercă atomică s-a ridicat lângă Moscova. Declarațiile autorităților ruse

Explozia a avut loc la uzina mecano-optică Zagorsk din Serghiev Posad, localitate situată lângă Moscova.

Agenția rusă de stat TASS citează serviciile de urgență și relatează că deflagrația ar fi avut loc "în zona sălii cazanelor".

Potrivit informațiilor disponibile la ora acestei actualizări, cel puțin 45 de persoane au fost rănite.

Numărul vehiculat anterior indica cel puțin 30 de răniți.

Potrivit guvernatorului regional, Andrei Vorobiov, deflagrația s-a produs într-un depozit de stocare a artificiilor, situat în incinta fabricii de sisteme optice.

Oficialul rus afirmase inițial că depozitul aparține unei alte companii care funcționa într-un spațiu închiriat.

El a precizat ulterior că în uzină sunt fabricate produse pirotehnice și că la Zagorsk nu mai sunt fabricate de mult timp sisteme optice, deși compania anunță pe site-ul său oficial că încă produce astfel de sisteme.

Explicațiile oficialilor ruși cu privire la incidentul de lângă Moscova sunt însă ironizate de consilierul politic ucrainean Anton Gherașcenko.

Regarding the explosion at a factory near Moscow.



Russian media rushed to say that it was pyrotechnics that exploded. But if we look at videos of pyrotechnics exploding, we'll see that the explosion on the plant doesn't look like pyrotechnics.



The factory was used to… pic.twitter.com/aFzgbs0AmV