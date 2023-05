Putin, de Ziua Victoriei: "Ne mândrim cu participanții la operațiunea militară specială" | Consilier prezidenial ucrainean: "Parada ucigaşilor!"

Imagini difuzate de Antena 3 CNN arată cum drapelul Uniunii Sovietice, roșu, cu secera și ciocanul, este purtat de militari, alături de drapelul Federației Ruse.

Președintele rus, Vladimir Putin, a declarat în mai multe întâlniri oficiale, inclusiv cu lideri din Occident, că destrămarea Uniunii Sovietice în 1991 a fost "cea mai mare catastrofă geopolitică" a secolului XX.

Acțiunile întreprinse pe parcursul timpului de către liderul de la Kremlin, inclusiv războiul din Ucraina, par să fie subordonate acestei viziuni și menite să readucă Moscova și aliații săi în poziția de oponent de aceeași categorie al SUA, la fel ca pe vremea Războiului Rece.

Citește și: Incendiu de proporții în Kiev, după ultimul val de bombardamente rusești cu rachete în Ucraina

Liderul rus și-a început discursul la scurt timp după startul ceremoniilor.

Cele mai importante pasaje din discursul președintelui rus, în continuare:

Parada de la Moscova se desfășoară la câteva ore după un atac masiv, cu zeci de rachete de croazieră, lansat de Rusia asupra Ucrainei.

Antena 3 CNN semnala, cu puțin timp înainte de începerea manifestării din capitala rusă, că un incendiu puternic se manifesta într-o zonă rezidențială din Kiev, în urma bombardamentelor rusești.

Evenimentele de la Moscova și bombardamentul din Ucraina au fost comentate pe Twitter de Mihailo Podoliak, consilier de rang înalt al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

"Minciuni, o paradă și... Putin cu complici și observatori la tribunele ipocriziei... Înainte de a se aduna la "parada ucigașilor" de la Kremlin, Rusia a tras, azi-noapte, 25 de rachete de croazieră (dintre care 15 spre Kiev) asupra unor orașe ucrainene pașnice. Într-o încercare malefică de a "elibera" civilii de viață, de libertate și de casele lor", scris Podoliak pe Twitter.

Lies, a parade and... Putin with accomplices and observers on the stands of hypocrisy... Before gathering for the Kremlin's "parade of killers", Russia fired 25 cruise missiles (15 of them at Kyiv) at peaceful Ukrainian cities at night. In a malicious attempt to "liberate"…