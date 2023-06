Trei persoane au fost ucise și alte trei au fost rănite de șoferul unei dube în orașul britanic Nottingham | Un suspect a fost arestat

BBC semnalează în zonă un dispozitiv polițienesc de mari dimensiuni, închiderea mai multor drumuri și suspendarea circulației tramvaielor și al autobuzelor.

Serviciile de pompieri și salvare din Nottinghamshire au confirmat, la rândul lor, că sunt prezente la fața locului pentru a asista forțele de poliție.

Populației i s-a cerut să evite zona.

Un bărbat de 31 de ani a fost arestat, fiind suspect de crimă, după ce în cursul dimineții au fost găsite trei persoane moarte în centrul orașului, transmite BBC, care citează poliția din Nottinghamshire.

Poliția a precizat că a fost solicitată să intervină în jurul orei locale patru dimineața pe Ilkeston Road, în locul unde două persoane au fost găsite decedate pe stradă.

Ulterior, ofițerii au fost chemați la un alt incident semnalat pe Milton Street, la circa doi kilometri distanță de primul, în care șoferul unei dube ar fi încercat să calce trei persoane.

Acestea sunt tratate în prezent la spital, notează Sky News.

Un al treilea cadavru a fost găsit de oamenii legii în apropiere, pe Magdala Road.

Kate Meynell, șefa poliției din Nottinghamshire a declarat că anchetatorii consideră toate cele trei incidente sunt legate între ele.

Officers are currently at an ongoing serious incident. The following roads are closed- Ilkeston Road, Milton Street, Magdala Road, Maples Street, Woodborough Road from junction of Magdala Road into the city, Maid Marian Way junction of Parliament Street. Updates to follow pic.twitter.com/OQMOppuYyj

"Cordonul de pe Upper Parliament Street este mare: acoperă întreaga intersecție din fața Royal Concert Hall din Nottingham. Este o zonă aglomerată a orașului și mulți oameni au fost intrigați de prezența masivă a poliției, în timp ce ofițerii îi ajutau să găsească rute alternative.

Sistemele de sonorizare din stația de tramvai au transmis că nu circulă niciun vehicul din cauza unui incident major investigat de poliție", a transmis reporterul BBC Gavin Bevis.

Potrivit acestuia, ofițeri înarmați au putut fi văzuți, de asemenea, în Old Market Square.

This is the scene on Milton street in #Nottingham.



It’s one of 6 other road closures in the ongoing city centre.



Officers say the roads are taped of as part of a “serious police incident”.



We’ll bring you more as we get it. pic.twitter.com/01tyUuKSgj