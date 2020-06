Proteste de amploare în mai multe orașe europene, după moartea lui George Floyd. Mii de persoane au ieșit în stradă în plină pandemie de coronavirus

Mișcarea protestatarilor a încălcat restricțiile impuse în perioada pandemiei de coronavirus fiindcă au ieșit în număr foarte mare, păstrarea distanței sociale devenind, astfel, imposibilă.

Manifestanții își exprimă furia și dezaprobarea față de rasism și brutalitatea poliției, după ce afro-americanul George Floyd a murit fiindcă un polițist l-a imobilizat și a stat cu genunchiul pe gâtul lui minute întregi.

Proteste violente de amploare au avut loc în mai multe orașe din SUA, zile la rând, manifestanții cerând să se facă dreptate, iar oamenii legii să plătească pentru faptele lor.

Astăzi, au fost orgnizate proteste atât în Londra, chiar în fața Parlamentului, cât și în în Paris și alte orașe din Franța, inclusiv Lille și Lyon.

"Înțelegem dorința oamenilor de a-și exprima punctul de vedere și au dreptul să protesteze, dar problema în acest caz e că ne aflăm în pandemie. Le-aș spune celor care vor să protesteze: Vă rog, nu o faceți. Trebuie să punem sănătatea publică pe primul loc în acest moment", a transmis secretarul de stat în Ministerul de Interne al Marii Britanii, Priti Patel, pentru Sky News.

Solidaritatea oamenilor a fost demonstrată și în Germania. Mii de protestatari au umplut și centrul Berlinului, afișând mesaje precum "Nu justiție, nu pace". Manifestanții au părut calmi inițial, însă ulterior mai multe geamuri ale unor magazine au fost distruse, iar pe pereții unor clădiri au apărut mesaje ce făceau referire la moartea lui George Floyd. Au avut loc proteste, sâmbătă, și în alte orașe germane, cum ar fi Köln sau Dusseldorf.

Thousands flocking to BLM protests in #Cologne. It’s of many anti-racism protests held throughout #Germany today. #GeorgeFloyd pic.twitter.com/tQ0AZeADvz