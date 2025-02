Un oligarh rus care l-a salvat pe Trump de la faliment în 2008 a fost în delegația rușilor, de la Riad. Cine e Dmitri Ribolovlev

Kremlinul l-a trimis la negocierile cu delegația americană, de la Riad, pe oligarhul Dmitri Ribolovlev, cunoscut pentru relațiile sale de afaceri cu președintele Donald Trump. Prezența oligarhului a fost confirmată de C-SPAN (postul american care transmite lucrările guvernului american).

Dmitri Ribolovlev, un oligarh rus cu afaceri în domeniul mineritului, e cunoscut pentru gusturile sale extrem de scumpe – a cumpărat 38 de piese de artă (inclusiv lucrări de Picasso sau da Vinci) pentru două miliarde de dolari în trecut – dar și pentru relațiile de afaceri cu Donald Trump, actualul președinte al Statelor Unite.

În 2018 Ribolovlev îl salva pe Trump de la faliment după ce i-a cumpărat vila de lux din Palm Beach, Florida, pentru o sumă de 95 de milioane de dolari.

Pe lângă relațiile dubioase de afaceri cu Donald Trump, Ribolovlev este cunoscut și pentru relația personală cu prințul Albert de Monaco și pentru faptul că deține clubul de fotbal AS Monaco

Politico a scris, în 2016, pe larg despre această tranzacție imobiliară.

Donald Trump a cumpărat „palatul” Maison L’Amitie în 2004, pentru a face speculă imobiliară, având scopul de a o vinde mai târziu pe o sumă mai mare. După ce a plătit 41 de milioane de dolari pentru locuință, Trump a anunțat că o va transforma în „a doua cea mai grozavă locuință din America”, prima fiind, după părerea sa, reședința de la Mar-a-Lago, tot în Florida.

În 2006, el a încercat să o vândă pentru 125 de milioane de dolari, însă nu a reușit, iar locuința a stat listată pentru vânzare până în 2008, când a venit mare recesiune. Pentru a scăpa mai repede de ea, Trump i-a redus prețul cu 20 la sută.

În vară, răspunsul la problemele lui Trump a venit de la oligarhul Ribolovlev – în vârstă de 41 de ani și cu o avere estimată, la acea vreme, de 13 miliarde de dolari.

Ribolovlev își făcuse averea în haosul din Rusia anilor 1990 și fusese chiar închis pentru o perioadă pentru acuzații de crimă pentru care a fost, ulterior, achitat.

Oligarhul a fost cunoscut ca „regele fertilizatorilor” în Rusia, ca urmare a banilor făcuți din Uralkali, o uriașă companie de producție de fertilizatori. La fel ca mulți alți oligarhi ruși, istoricul său este învăluit în violență – în 1996, a stat la închisoare aproape un an după ce a fost acuzat de crimă. Ulterior, a început să poarte vestă antiglonț în public și și-a mutat familia în Elveția, pentru a o ține în siguranță.

