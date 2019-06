Be EU. Divergențe majore în domeniul transporturilor. România este dezavantajată

Foto: pixabay.com

Pachetul Mobilitate, unul căruia i s-au opus cu vehemență statele din Europa Centrală și de Est, este unul dintre cele mai criticate proiecte legislative de pe agenda europeană, iar transportatorii din Est acuză că sunt discriminați față de cei din Vest.

De partea cealaltă, Comisia Europeană spune că propunerile de reformă doresc să îmbunătățească aplicarea regulilor în sectorul transportului rutier de mărfuri pentru a preveni practicile ilegale, precum folosirea societăților de tip ”cutie poștală” sau depășirea limitelor existente pentru activitățile naționale.

Subiectul a fost discutat sâmbătă, la Be EU cu Sabina Iosub.

”A fost o abordare protecționistă. Ni s-au dejucat planurile din cauza unor reguli. Am avut negocieri, ar trebui să se termine undeva în septembrie. Vom vedea ce se va întâmpla. S-a vorbit despre valori europene, dar nu cred că celor din Vest le pasă foarte mult de șoferii români. Dacă t ceri mereu unui camion să se întoarcă în țara unde este înregistrat, chiar dacă este gol, nu este logic nici din punct de vedere ecologic, nici politic, nici social” a spus Roberts Zile, membru în Comisia de Transport și Turism al Parlamentului European.

”Fundamentarea a plecat de la bun-început de la o definiție greșită a dumpingului social și a detașărilor. Pe de o parte, trebuie definit ținând cont de ce este de competență europeană și cea națională (...) S-au încercat tot felul de încălcări de regulament, am reușit să stopăm acest lucru, am pus amendamente, am pus o mie și ceva de amendamente. Am avut trei întâlniri cu domnul Tajani, i-am spus că încalcă un articol, cu toate acestea, cu un pic de lașitate, domnul Tajani nu și-a asumat și s-a votat în bloc. Acum s-ar putea face ceva la trialog” a explicat europarlamentarul Maria Grapini.