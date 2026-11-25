Reacția UE, după ce Trump a anunțat noi tarife: „Respingem cu tărie premisa că Europa ar fi o sursă a supracapacității structurale”

Pe lângă UE, China și Japonia, cel puțin alte 12 state sunt afectate direct de noile tarife vamale impuse de SUA. Foto: Getty Images

Uniunea Europeană a anunțat, miercuri, că a luat act de anunțul administrației Trump privind noi taxe vamale de 20% pentru mărfurile importate din UE. De asemenea, UE a respins acuzația că ar fi sursa unei supracapacități industriale și a amintit de Declaraţia comună UE-SUA, potrivit căreia plafonul maxim de taxe vamale pentru produsele europene nu poate depăși 15%, relatează Agerpres.

„UE ia act de publicarea de către SUA a concluziilor preliminare ale anchetei lor în baza articolului 301 privind supracapacitatea structurală din sectoarele manufacturiere (...) În acelaşi timp, respingem cu tărie premisa conform căreia Europa ar fi o sursă a supracapacităţii structurale”, a declarat purtătorul de cuvânt al Uniunii Europene pentru comerţ şi securitate economică Olof Gill.

Gill a explicat că, dimpotrivă, UE „se află printre regiunile cele mai expuse la supracapacitate” şi împărtăşeşte alături de SUA „o preocupare reală” pentru acest fenomen, „în mare parte determinat de state şi concentrat în ţări terţe”.



„Regretăm lipsa unei acţiuni comune”, a adăugat purtătorul de cuvânt, care a afirmat că UE va continua „să colaboreze cu administraţia SUA la implementarea Declaraţiei comune UE-SUA” şi, în special, „explorând noi produse pentru scutiri sau reduceri tarifare şi alte posibile domenii de cooperare consolidată”.



În baza acestei declaraţii, convenite între preşedintele american Donald Trump şi şefa executivului comunitar Ursula von der Leyen în august 2025 la Turnberry (Scoţia), s-a stabilit un plafon maxim de taxe vamale pentru produsele europene de 15%.



„Ne aşteptăm ca orice măsură derivată din această investigaţie să fie respectată pe deplin, chiar şi atunci când se combină cu taxele vamale existente”, a declarat Gill.

Pe lângă UE, China și Japonia, cel puțin alte 12 state sunt afectate direct de noile tarife vamale impuse de SUA.