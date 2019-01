Alege o hologramă și află mesajul sufletului tău pentru 2019

Lumea in care traim zi de zi este o interactiune a frecventelor vibrationale. De exemplu, cand te uiti la culoarea rosie, vezi de fapt o vibratie la frecventa aproximativa 430 – 480THz. Nota Sol emite o vibratie de aproximativ 196 Hz.

Hologramele de mai sus vor transforma o frecventa vibrationala in cuvinte. Prin intermediul ochilor, vei afla mesajul sufletului tau pentru 2019.

Inainte de a incepe, relaxeaza-te, contecteaza-te cu tine. Stai drept, respira adand. Mentine aerul 3 secunde, apoi elibereaza-l usor. Repeta de trei ori. Concentreaza-te pe respiratie si gandeste-te la un element important din viata ta pentru care ai avea nevoie de claritate. Poate fi ceva care te framanta sau o decizie importanta care trebuie facuta sau poate doar o intentie pentru care ai nevoie de ghidare. Cu acest gand, uita-te la cele 8 holograme de mai sus. Alege-o, apoi vezi care este mesajul stau.

1. Imputernicire

Vrei mai multa libertate, dar iti este frica de responsabilitatile care vin din ea. Ideea ca vrei sa mergi singur inainte te sperie. Te intrebi daca esti capabil sau poate crezi ca ai visuri prea indraznete. “Cine sunt eu sa fac asa ceva?” poate fi intrebarea care te macina si care te tine pe loc. Nu mai fugi de aceste frici. Accepta-le si imagineaza-ti posibilitatile infinite pe care le ai la dispozitie. Frecventa imputernicirii iti transmite mesajul ai puterea de care ai nevoie.

Mantra: Am puterea sa imi indeplinesc visul!

2. E timpul!

Planuiesti sa faci un pas mare in viata ta, insa astepti momentul potrivit. Simti ca trebuie sa fii rabdator si astepti sansa, ca si cand ai astepta sa gasesti exat momentul potrivit in care sa sari. Dar asta iti da motive de insecuritate. Cum stii cand este momentul? Cum stii ca nu e prea devreme? Cum stii ca n-ai sarit prea tarziu? Este important sa nu iti permiti fricii sa te tina pe loc. Ai incredere in tine. Ai incredere in intuitia ta.

Atentie! Nu ramane intr-un stadiu de confort in care sa astepti mult si bine. Totul depinde de ACEL moment. Stai conectat cu sentimentele tale. Vei sti exact cand este momentul pentru a merge inainte.

Frecventa “E timpul!” iti aduce mesajul ca sufletul iti va spune cand e momentul potrivit sa decizi urmatorul pas!

Mantra: Am increderea ca la momentul potrivit voi face ceea ce trebuie sa fac!Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.