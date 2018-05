Amor cu nativii din Fecioară. Sunt pasionali în dormitor, însă la final recurg la un gest pe care nicio altă zodie nu îl face

HOROSCOP. Daca vrei sa stii cum este sa faci amor cu un nativ din FECIOARA, citeste in continuare! Vei afla aici detalii despre compatibilitati, zone erogene si pozitii preferate.

Fecioara este o fire analitica in viata de zi cu zi si nu face exceptie nici in pat. Este pasiva, dar receptiva si senzuala in pat. Este pasionala in dormitor, dar dupa analizeaza fiecare miscare pentru a se comporta mai bine in pat data viitoare.

Sex cu un nativ din FECIOARA. Cum e in pat

Sexul cu un nativ din Fecioara este de neuitat. Pentru ca analizeaza amanuntit partidele anterioare, stie exact ce sa faca. Este un maestru al detaliilor, se concentreaza pe fiecare atingere, pe fiecare abordare. Ii plac masajul, ierburile aromatice, mirosurile naturale, apreciaza o baie calda inainte de o partida de amor.

Igiena si curatenia sunt foarte importante pentru ei, asa ca nu se vor angaja in partide amoroase fara sa fie siguri ca sunt pregatiti din acest punct de vedere.

Desi sunt semn de Pamant, le place sa vorbeasca despre sex, sa se informeze, sa se documenteze, sa se perfectioneze. Sunt rezistenti in pat si stiu sa ofere placere.

Sex cu un nativ din FECIOARA. Compatibilitati

Zodiile cu care Fecioara este compatibila sunt:

Taur

Capricorn

Rac

Scorpion

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.