Daca vrei sa stii cum este sa faci sex cu un CAPRICORN, citeste in continuare! Vei afla aici detalii despre compatibilitati, zone erogene si pozitii preferate.

Capricornii sunt firi dominatoare, pasionale si rezistente in dormitor. Sunt romantici si se mandresc cu faptul ca si-au satisfacut partenerul in pat. Le place sa faca sex des, dar sa existe si o conexiune emotionala intre parteneri.

Sex cu un nativ din CAPRICORN. Cum e in pat

Capricornul are un “invelis” rece ca gheata, dar daca ajungi sa-l strapungi vei descoperi un interior fierbinte. Se excita repede, ii place sa fie fericit in dragoste. Are si un defect: lipsa de incredere in fortele proprii, de aceea nu are incredere nici in ceilalti. Foarte greu intri in cercul prietenilor unui Capricorn, cu atat mai greu in dormitorul lui. Inainte de a trece la fapte, Capricornul se va asigura si rasasigura ca esti o persoana demna de increderea sa. Insa, imediat ce i-ai intrat pe sub piele, fii convins ca vei avea in dormitor o masina de facut sex.

Capricornii sunt iubareti, pasionali, perseverenti si foarte loiali. In viata, ca si in dormitor, ei vor sa stie ce urmeaza, de aceea au obiceiul sa planuiasca totul, inclusiv seductia si amorul. Nu le place sa fie luati prin surprindere.

Pot avea si cateva accese de egoism in dormitor, unele chiar cu tenta sadica, insa nu ajung in extrema kinky.

