Astrologul Cristina Demetrescu, avertisment teribil: când va fi ultimul val de coronavirus

România se află, până în mai 2021, "pe zona bolilor lungi şi grele sau care pot oricând să complice lucrurile”. Tot anul 2020 va fi anul restricţiilor, după cum arată planetele, a mai spus ea.

2020, un an periculos

”E un an static, care nu ne ajută pe mulţi, că stăm într-o expectativă şi e greu să-ţi faci planuri de viitor, iar 2021 ar trebui să fie un an cel puţin mai bun, e anul deciziilor inteligente, sper să se ia, cel puţin în ce priveşte economia. Şi dacă se reuşeşte, România are de câştigat.

E un an periculos, trebuie să ne luăm resursele pe care le aveam programate pentru ceva să le ducem în altă zonă", a mai declarat astrologul Cristina Demetrescu.

”Eu personal nu simt că e un an de vacanță. (...) Vacanțele pe termen scurt ar merge ”, a adăugat Cristina Demetrescu, sâmbătă, la Antena 3.

”Aştept de la anul 2021 şi vesti bune pentru ţara noastră, dar în 2020 nu se schimbă nimic. Noi ne relaxăm, dar de aici înainte ţine de fiecare dintre noi.

Pentru ţara noastră, destinul, eclipsele, mercur retrograd care a adus valul pandemiei, corelate cu faptul că erau trei puncte critice, teoretic am trecut peste ele, deci după un anumit timp de repaxare, poate mulţi îşi vor pune problema că nu e chiar aşa, adică e bine să fim mai atenţi”, a mai spus ea.

