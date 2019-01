Călăuzire zilnică Arhanghelul Mihail pe zodii: Joi 31 ianuarie 2019. Mesajul și rugăciunea zilei!

Iata pentru JOI 31 IANUARIE 2019 calauzirea pentru fiecare zodie de la Arhanghelul Mihail si ingerii sai. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.

Cu totii avem provocari, indoieli, intrebari dar orice problema are cel putin o solutie. Sa cerem calauzire spre aceste solutii de la Arhanghelul Mihail. El ne este protector, ajutor si partener in calatoria vietii. Ori de cate ori simti ca ai nevoie de ajutorul Lui pentru orice, cheama-L si vei fi ajutat. Cum il chemi ? Cu gandul clar sau cu voce tare. Cum te va ajuta ? Prin semne lasate in calea ta, intuitii, senzatii de bine in corp, mesaje subtile sau directe, in functie de necesitate.

Ii multumim cu iubire Arhanghelului Mihail pentru mesajele zilnice!

Arhanghelii sunt fiinte magnifice spirituale care vibreaza la o frecventa si lumina incredibil de ridicata. Ei sunt nelimitati in timp si spatiu ; pot fi in acelasi timp alaturi de fiecare om care ii cheama !

Fiecare din noi avem liberul arbitru de a ne alege propriile experiente.

Un Arhanghel nu va interveni pentru noi daca noi nu o cerem. Insa de indata ce i se cere ajutorul, va aparea si ne va calauzi.

Arhanghelul Mihail este foarte puternic, cu rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul.

Mesajele sunt primite prin intermediul formei stravechi de transmitere date de cardurile oracol purtatoare de mesaje divine de ghidare.

Vei simti cu siguranta ce rol are acest mesaj pentru tine in aceasta zi. Sufletul tau iti va fi recunoscator.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

HAI, INCREDINTEAZA CU NADEJDE LUI DUMNEZEU !

“Respira adanc si atunci cand expiri, elibereaza spre Dumnezeu o situatie care te preocupa, pentru a primi vindecare si raspunsuri.”

Ai primit acest mesaj pentru ca exista un subiect ce te preocupa si te trage in jos ca energie iar aceasta povara poate fi ridicata de pe tine daca o incredintezi divinitatii. Nu trebuie sa te descurci singur cu aceasta situatie pentru ca ajutorul divin iti este mereu la dispozitie. Poate ca ai uitat sau poate ca nu esti sigur cum sa dai drumul si sa il lasi pe Dumnezeu sa preia aceasta situatie.

Pe masura ce citesti acest mesaj, fa o pauza pentru a te ruga din inima ta, cerand ajutor ca sa te eliberezi de orice povara ai duce. Foloseste orice cuvinte sincere simti. Daca tii de problema cu atasament si incrancenare nu se va rezolva, ba chiar se poate complica.

Arhanghelul Mihail si ingerii sai ne reamintesc ca Dumnezeu a fost si este mereu cu noi inca de la inceputul timpurilor si existentei materiale. Acest mesaj este o reamintire care sa iti creasca increderea ca divinul stie cum sa rezolve orice probleme. Insa pentru asta, trebuie ca mai intai sa vrei sa dai problema ta lui Dumnezeu, pentru ca ti se respecta vointa si liberul arbitru.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca ma ajuti sa constientizez faptul ca nu sunt singur in provocarile mele. Aleg sa incredintez orice zbucium lui Dumnezeu si am incredere in rezolvarea pe care El o are.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

FII CU OCHII PE PROGRES, NU PE PERFECTIUNE

“Nu te compara cu altii si nici nu te judeca. In schimb, focuseaza-te la cat de departe ai ajuns si la cat de multe lucruri ai invatat !”

Ai primit acest mesaj ca semn ca intretii judecati perfectioniste despre tine care nu fac altceva decat sa te blocheze. Poate ca ai o frica cum ca, daca munca ta sau tu nu sunteti perfecti, nu vei primi ceea ce ai nevoie. Arhanghelul Mihail si ingerii pazitori te reasigura ca esti perfect din punct de vedere spiritual pentru ca esti facut dupa chipul si asemanarea lui Dumnezeu. Nu mai incerca sa fii si perfect din punct de vedere uman. Nimeni nu este perfect in sens uman, absolut toata lumea este un proiect in curs de devenire.

Acum ti se cere sa te focusezi pe tot progresul pe care l-ai facut si sa devii constient de succesul tau. Te rugam sa nu fii dur cu tine insuti si sa incetezi sa te mai judeci. Esti o persoana demna de a fi iubita, atat in interior cat si in afara ta. Daca cineva te critica, in special abuziv, tine distanta de aceasta persoana. Meriti sa fii cu oameni care te sustin, care vad tot ce faci bun, care iti vad evolutia, sunt constructivi, blanzi si incurajatori.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru puterea pe care mi-o dai sa imi vad valoarea si sa ma inconjor de oameni care ma apreciaza neconditionat.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

PRIMESTI SUSTINERE SUPLIMENTARA

“Atitudinea ta pozitiva si deschiderea de a primi ti-au dechis o poarta spre abundenta de oportunitati si ajutor.”

Acest mesaj este un semn minunat ca primesti suport suplimentar divin pentru ca nevoile tale sa fie implinite. Acest suport poate sa ia forma abundentei, starii de bine emotionale sau eliberarii de anumite responsabilitati, dandu-ti-se mai mult timp sa te focusezi pe prioritatile tale.

Dumnezeu te-a auzit si iti raspunde la rugaciunile si dorintele tale iar asta inseamna ca poti primi intuitie sau idei noi pentru a face actiuni pozitive. Asigura-te ca faci asta, ca sa nu pierzi binecuvantarile care iti sunt oferite. Aceste actiuni ghidate divin pot include sa faci schimbari de stil de viata sanatos (cum ar fi sa faci miscare, sa mananci mai sanatos, sa dormi mai mult) ca sa iti cresti vibratia spirituala care in schimb atrage rezultate ale vietii mult mai pozitive.

Acest mesaj este totodata si o incurajare sa ceri sustinere de la Dumnezeu sau de la cei dragi sau de la un terapeut spiritual plin de compasiune sau sa fii impreuna cu oameni care te pot sustine.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru toata sustinerea pe care mi-o dai permanent prin cai stiute si nestiute, pentru ca imi calauzesti actiunile si ma ghidezi pe drumul bun.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.