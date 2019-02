Călăuzire zilnică Arhanghelul Mihail pe zodii: Luni 4 februarie 2019. Mesajul și rugăciunea zilei!

Iata pentru LUNI 4 februarie 2019 calauzirea pentru fiecare zodie de la Arhanghelul Mihail si ingerii sai. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.

Cu totii avem provocari, indoieli, intrebari dar orice problema are cel putin o solutie. Sa cerem calauzire spre aceste solutii de la Arhanghelul Mihail. El ne este protector, ajutor si partener in calatoria vietii. Ori de cate ori simti ca ai nevoie de ajutorul Lui pentru orice, cheama-L si vei fi ajutat. Cum il chemi ? Cu gandul clar sau cu voce tare. Cum te va ajuta ? Prin semne lasate in calea ta, intuitii, senzatii de bine in corp, mesaje subtile sau directe, in functie de necesitate.

Ii multumim cu iubire Arhanghelului Mihail pentru mesajele zilnice!

Arhanghelii sunt fiinte magnifice spirituale care vibreaza la o frecventa si lumina incredibil de ridicata. Ei sunt nelimitati in timp si spatiu ; pot fi in acelasi timp alaturi de fiecare om care ii cheama !

Fiecare din noi avem liberul arbitru de a ne alege propriile experiente.

Un Arhanghel nu va interveni pentru noi daca noi nu o cerem. Insa de indata ce i se cere ajutorul, va aparea si ne va calauzi.

Arhanghelul Mihail este foarte puternic, cu rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna “cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul.

Primeste-ti mesajul aferent zodiei tale si ramai in energia a ceea ce citesti.

Mesajele sunt primite prin intermediul formei stravechi de transmitere date de cardurile oracol purtatoare de mesaje divine de ghidare.

Vei simti cu siguranta ce rol are acest mesaj pentru tine in aceasta zi. Sufletul tau iti va fi recunoscator

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

INTELEGE-TI SI ASCULTA-TI CORPUL

Ca sa ai aceasta experienta valoroasa in dimensiunea fizica, sufletul tau are nevoie de corpul tau. Multi oameni se intreaba care este scopul vietii lor iar cel mai mare raspuns este sa te uiti inapoi la tine in oglinda. Este important sa intelegi asta : Sinele tau inalt si ghizii tai spirituali te ajuta sa iti alegi un corp care, cu genetica sa, cu sexul, orientarea sa sexuala si locatia sa geografica apartine acestui pamant. Lumea spirituala nu controleaza aceste aspecte. Dar aceste caracteristici sunt cunoscute inainte de a veni pe lume. Ca o analogie, daca vrei o masina care este nou nouta, albastra si cu un anumit motor, nu te vei urca la volanul unei masini second hand, verde si cu un motor diferit si iti doresti sa se schimbe in masina pe care o doreai. In schimb, te duci sa cauti masina care iti implineste dorintele. De aceea este important sa iti cunosti si sa iti intelegi corpul – el iti furnizeaza informatii si inspiratii cu privire la lectiile pe care le ai de invatat aici in viata. Cand iti apare acest mesaj, pune-ti intrebarea : Oare de ce mi-am ales anume acest corp si nu altul ? Ce provocari sau lectii invat prin el ?

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru calauzirea de a-mi intelege, iubi si respecta corpul, ambalajul prea iubit pe care sufletul meu nemuritor il are aici pe pamant. Iti multumesc pentru ca ma inveti sa ascult mesajele corpului meu.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

ERE CALAUZIRE SI INDRUMARE

Fii constient de faptul ca nu te afli in aceasta calatorie pe Pamant de unul singur. Poate ca asa pare uneori, dar sunt multe suflete – nu doar cele din planul pamantesc ci si din cel spiritual – care au cele mai bune intentii din inima si care sunt mereu dornice sa ajute. Tot ce ai de facut este sa iesi spre ele si sa ceri. Cand apar momente dificile in viata ta si simti ca ai nevoie de ajutor pentru a face alegeri corecte, ajutorul este mereu acolo. Aceasta a fost intelegerea dintre spirite inainte de incarnare, fie ca esti constient de asta sau nu. Exista mai multe feluri de a contacta ghizii spirituali, iti transmite Arhanghelul Mihail : prin meditatie, prin starea de observare si contemplare fara ganduri, prin rugaciune sau cerand un contact in starea de vis. Conexiunea ta cu intelepciunea divina este omniprezenta ; este doar treaba ta sa gasesti cel mai bun mod de a recepta. Ghizii tai si alti profesori lucreaza indeaproape cu tine si iti inteleg obiceiurile fizice si procesele mentale ca sa te poata calauzi in directia potrivita. In afara de asistenta personala, ei au si abilitatea de a influenta circumstantele pamantesti pentru a fi in beneficiul tau. Sunt multe fiinte ce te inconjoara din mai multe taramuri, inclusiv suflete intelepte ce nu mai necesita revenire pe Pamant. A cere ajutorul nu este perceput drept slabiciune, ci de fapt chiar opusul este adevarat. Un om total treaz si constient isi cunoaste acest drept divin si il foloseste cu prisosinta. Fa-ti un ritual zilnic sa ceri ghizilor tai sa mearga inaintea ta pe cale si sa iti arate drumul bun.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca ma sustii sa ma simt in conexiune cu tot si cu toate, sa ma simt ajutat, indrumat, calauzit, protejat si iubit, asa cum merit si asa cum este firesc sa fiu.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

FII DE FOLOS OAMENILOR

Atunci cand iti doresti foarte mult sa imputernicesti si imbogatesti vietile altora, tu cresti gradul de constiinta aici pe pamant. Nicio fapta buna nu este prea mica. Actele de bunatate si de a servi alt om sunt privite pe taramurile spirituale ca fiind unele dintre cele mai inalte obiective. Sa usurezi suferinta altuia in orice fel – o contributie caritabila pentru munca voluntara sau orice la fel de simplu precum a face ziua cuiva mai senina cu un zambet sau un gest de bunatate – este cel mai mare cadou pe care ti-l dai tie insuti. A creste energia planetei facand actiuni lipsite de egoism este un castig pentru toti cei implicati. Crescand vibratia altora, tu iti cresti tie vibratia de fapt.. tine minte, mai presus de orice tu esti aici ca sa lasi in urma ta o lume mai buna decat era cand ai venit. Cauta moduri sa iti marchezi existenta. Nu ai cum rezolva toata durerea din lume dar este imperativ sa nu creezi mai multa. Fii atent si constient la gandurile tale, la cuvinte si la fapte.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca ma calauzesti sa fiu de ajutor celor ce au nevoie de mine, in acelasi timp onorandu-ma pe mine si contributia pe care o am in aceasta lume.

