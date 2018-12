Călăuzire zilnică Arhanghelul Mihail. Pe zodii, pentru joi 20 decembrie 2018. Mesajul și rugăciunea zilei pentru tine!

Iata pentru JOI 20 DECEMBRIE 2018 mesajul zilnic de calauzire al Arhanghelului Mihail si al ingerilor sai pentru fiecare zodie, primit prin intermediul formei de transmitere date de cardurile oracol purtatoare de mesaje de ghidare trimise prin channeling. Cu totii avem probleme in viata, provocari, indoieli, intrebari dar orice problema vine cu o solutie. Arhanghelul Mihail este ne este ajutor, prieten, partener in vremuri grele si protector. Ori de cate ori te simti singur sau in nevoie de ajutor, cheama-L si vei fi ajutat. Ii multumim cu iubire Arhanghelului Mihail pentru mesajele zilnice!

Arhanghelii sunt fiinte magnifice spirituale care vibreaza la o frecventa si lumina incredibil de ridicata. Fiecare Arhanghel activeaza atribute si calitati specifice ale Creatorului si a Tot-Ceea-Ce-Este prin imensa iubire pe care o poarta.

Arhanghelii servesc conform vointei divine si misiunea lor este sa ajute umanitatea si sa o acordeze la vibratiile inalte.

Arhanghelul Mihail este un arhanghel foarte puternic al carui rol principal este sa ne asigure protectie si raspunsuri clare la intrebarile noastre. El este nelimitat in timp si spatiu, fiind deci capabil sa fie alaturi in acelasi timp de fiecare om si de experientele si nevoile sale.

Fiecare din noi avem liberul arbitru de a ne alege propriile experiente ce aduc contributie la calatoria noastra pe Pamant si, deci, la evolutia noastra.

Un Arhanghel nu va interveni, asadar, niciodata pentru noi daca noi nu o cerem. Insa de indata ce i se cere ajutorul, va aparea si ne va calauzi prin semne, intuitii, mesaje mai mult sau mai putin subtile sau directe, in functie de situatie si necesitate.

Arhanghelii sunt coordonatorii ingerilor nostri pazitori personali.

Numele Arhanghelului Mihail inseamna “cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu el, lucram de fapt cu mana dreapta a Creatorului.

Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul iar a avea incredere in El este un lucru intelept.

Primeste-ti mesajul aferent zodiei tale si ramai in energia a ceea ce citesti.

Daca ti se repeta acelasi mesaj zile consecutive sau de mai multe ori intr-o saptamana, inseamna ca este un mesaj important pentru tine ce iti este retransmis ca sa il primesti cu adevarat.

Vei simti cu siguranta ce rol are acest mesaj pentru tine in aceasta zi, cu ce te va ajuta, cum te va imputernici, la ce intrebare sau dubiu sufletesc iti va fi de folos! Repeta astazi si rugaciunea primita de cateva ori. Sufletul tau iti va fi recunoscator.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru nativii din zodia BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Crede si ai incredere

Pentru a rezolva aceasta situatie, trebuie sa crezi ca totul este vindecat si intregit chiar acum. Pe masura ce credinta devine mai puternica, se va deschide usa solutiilor divine. Increderea va permite mintii si trupului sa se relaxeze, marindu-ti energia si forta creatoare – doua calitati care se vor dovedi deosebit de utile pentru tine.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE : Situatia care te preocupa va avea un rezultat fericit / Gandirea potrivita iti va aduce mai repede rezultatul dorit / Lasa grijile in seama lui Dumnezeu si a ingerilor / Ai incredere in tine insuti dar si in persoana la care e gandesti acum.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, te rog vino in visele mele si inlocuieste teama cu credinta si cu incredere. Umple-ma cu tarie, curaj si incredere.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru nativii din zodia TAUR (20 aprilie – 20 mai)

CERE SI PRIMESTE AJUTOR – CHEAMA TRUPELE

Arhanghelul Mihail este aici sa iti lumineze drumul pe care mergi. Esti ghidat sa ceri ajutor de la familie, prieteni si oamenii din jurul tau.

Arhanghelul este martorul unei incarcaturi grele pe care ti-ai asumat-o constient sau inconstient. Aceasta incarcatura poate sa fie o munca fizica grea sau un bagaj emotional cauzat de mult stres. Este timpul sa ceri asistenta de la cei dragi, prieteni si colegi. Arhanghelul Mihail sta in fruntea echipei sale de razboinici de lumina si afirma ca nu este un semn de slabiciune sa ceri ajutor. De fapt, este un semn de putere sa ceri asistenta si sa delegi roluri altora. Daca povara este emotionala, Arhanghelul Mihail te sfatuieste sa aprinzi o lumanare, sa scrii o scrisoare spre ingeri si sa o plasezi langa acea lumanare cu intentia ca acestia sa o primeasca. Permite taramurilor angelice sa preia controlul si sa iti trimita asistenta relevanta considerata de ei pentru aceasta situatie. Cand te lumina drumul, vei fi mult mai productiv, focusat si in pace.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE : asteapta-te la o interventie divina, la un miracol / ia-ti timp liber / pleaca intr-o vacanta / ai nevoie de odihna / curata balastul emotional si fizic / ai parte de suport de la familie / voluntariat , servicii de comunitate / ajutor acasa / relocarea casei sau afacerii.

Rugaciune : Arhanghelul Mihail, iti multumesc ca ma ajuti sa fiu liber si sa simt lumina. Acum am curajul sa cer ajutor de la altii. Imi abandonez total anxietatile, fricile si povara acestei grele incarcari in mainile lui Dumnezeu, puterea care este mult mai mare decat mine.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru nativii din zodia GEMENI (21 mai – 20 iunie)

CALATORIE IN INTERIOR

Corpul fizic este un produs al acestei dimensiuni materiale. Corpul este creat pe Pamant folosind elemente precum carbon, hidrogen si calciu. Corpul este vulnerabil, are limitari si o durata de viata finita. Sinele tau inalt a ales sa locuiasca in corpul tau pentru a avea experientele pe care lumea spiritului nu le ofera. Dar corpul tau nu este TU cel real. Ceea ce vezi in oglinda este doar un vehicul. Tu cel real este perfect, nelimitat si etern. Este conectat cu toata lumea si cu tot ce vezi. Abilitatea de a-ti contacta ghizii si intelepciunea lor iti este omniprezenta, dar trebuie sa iti faci partea ta de munca spre a avea acces la aceasta intelepciune. Aparitia acestui mesaj este o incurajare sa fii receptiv la ghidarea divina care este dreptul tau din nastere. Meditatia, a sta in tacere si a cere sa primesti sfaturi prin vis sunt unele dintre formele de a stabili contactul cu Sinele tau inalt si cu ghizii tai. Foloseste aceste instrumente ce ti-au fost date. Nu fii descurajat de permanentele distrageri de atentie din jurul tau ce actioneaza ca o bariera intre tine si ghizii tai. Practica constant dezvoltarea acestei relatii sacre. Vei vedea ca viata devine mult mai usoara atunci cand vei vedea comunicare zilnica cu ghizii tai.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca ma calauzesti in fiecare zi sa fiu in contact cu Tine, cu ingerii si ghizii mei spirituali care ma ghideaza sa ma mentin pe adevarata mea cale si sa imi implinesc menirea in timp ce traiesc in bucurie si adevar aici pe pamant.

