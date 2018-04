Cel mai enervant lucru la fiecare zodie. Cum scapă taurii de încăpățânare

Pixabay

HOROSCOP. Deja iti cunosti zodia si ce caracteristici, calitati si puncte forte ai in functie de zodie. Dar la fel de bine stii ca nu e nimeni perfect si ca daca nu ar fi si negativul nu ai putea aprecia pozitivul din tine. Zi noapte, yin yang, alb negru, calitati defecte, totul e facut in echilibru. Insa sunt caracteristici mai putin placute la tine din cauza zodiei tale care chiar pot da in viciu si deveni super enervante pentru cei din jur si pe alocuri si pentru tine.

Dar stii care sunt si adevarurile DURE si INCOMODE despre tine din pricina zodiei tale? Esti pregatit sa le citesti? Iata.

Iata slabiciunea, viciul si lucrul enervant NUMARUL 1 la zodia ta si cum il poti indrepta daca doresti acest lucru. Este posibil ca inca sa iti aduca beneficii, oricat ar considera altii ca ii scoate din minti asta la tine.

BERBEC

Cel mai enervant lucru la Berbec: Mania cumparaturilor. Nici bine nu auzi despre ceva nou la televizor sau de la un prieten sau gasesti pe siteuri, ca imediat ai comandat, ai cumparat si ajunge cat ai clipi la usa ta. Rezultatul: aduni mult prea multe lucruri pe care nici nu le folosesti cu adevarat!

Cum sa indrepti: Solutia este simpla, daca vrei. Abtine-te! Iti e suficient putin timp sa treci de impulsul de moment si nu vei mai vrea sa cumperi acel lucru compulsiv. Ascunde cardul sau roaga pe cineva din familie sa il ascunda. In magazine, iesi si mai da o tura inainte sa te comiti pentru o cumparatura. Timpul dintre impuls si actiune este cel ce te poate rezolva.

TAUR

Cel mai enervant lucru la Taur: Incapatanarea. Chiar si atunci cand toata lumea, inclusiv Google, iti dovedeste ca nu ai dreptate, tu o tii pe a ta, te agati de versiunea ta de “adevar” si nu renunti si pace. Stii cat de enervant poti fi pentru cei din jur??

Cum sa indrepti: Spune cu voce tare dupa noi: “Te aud!”, “Va aud!”. Nu trebuie sa fii de acord cu lumea mai ales ca unele contradictii nu se vor solutiona vreodata (cum ar fi care inghetata este mai buna, cea de ciocolata sau de vanilie). Joaca si tu rolul de pacifist si tolerant in mod voit si constient si incearca sa incetezi sa le tot dovedesti tuturor cum ei se inseala si tu nu. Macar o data!

GEMENI

Cel mai enervant lucru la Gemeni: Inca un rand, va rog! Viata ca un lung sir de petreceri pe care un Geaman o adora face ca aceste petreceri sa se desfasoare din nou…si din nou si din nou, inclusiv la cele mai ciudate ore, ceea ce nu ar fi cel mai rau lucru daca a doua zi nu ar suna alarma.

Cum sa indrepti: Treci pe un suc un rand sau doua cand esti la petreceri. Vei fi surprins de faptul ca nu ai nevoie de alcool ca sa fii sufletul petrecerii si inca poti fi centrul atentiei chiar si atunci cand nu exagerezi cu consumul care iti da a doua zi peste cap.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.