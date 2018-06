Cele mai pasionale zodii. Te numeri printre ele?

Astrologii de la OneHowTo.com au alcatuit un top al celor mai pasionale zodii. Crezi ca zodia ta are un puternic magnetism sexual? Citeste in continuarea si vei afla!

1. Scorpion

Scorpionii pot fi declarati cei mai pasionali din zodiac. Ei sunt temperamentali si intensi in toate aspectele vietii lor, inclusiv in viata amoroasa. Scorpionii iubesc aventura, sunt amanti priceputi in pat, intotdeauna dornici sa puna in practica ceva nou. Rutina nu este punctul lor forte, iar locurile exotice sunt foarte excitante pentru ei.

2. Sagetator

Persoanele nascute sub semnul Sagetatorului iubesc aventura si fac ca fiecare zi din viata lor sa fie cu totul speciala. In pat sunt pasionali, iubitori si isi surprind partenerul de cuplu cu o dorinta insatiabila de sex. Este imposibil sa te plictisesti in pat alaturi de un Sagetator.

