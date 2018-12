Cum se calculează Numărul Soarelui. Află ce destin ai în functie de numărul obținut

Foto: Pixabay.com

Asa cum ai un semn astrologic, in functie de data nasterii, exista si un simbol numerologic – Numarul Soarelui – generat de ziua in care te-ai nascut.

Numarul, o cifra de la 1 la 9, are o vibratie speciala care iti va ghida calatoria prin viata. Desi este doar o parte din destinul tau, alaturi de Numarul Destinului poti pune cap la cap mai multe indicii care sa te ajute sa iti descoperi natura energetica, punctele forte si punctele slabe.

Iata cum se calculeaza Numarul Soarelui si care este semnificatia acestuia.

Data nasterii: 31 decembrie

31+12=43

4+3 = 7

Numarul Soarelui este 7.

Nota: continua sa aduni rezultatul pana cand rezulta o singura cifra.



Numarul Soarelui #1: vibratia ambitiei si a liderului

Are energia independentei, a determinarii, a originalitatii si a ambitiei. Mai poate insemna aroganta, incapatanare si egoism.

Persoanele care au Numarul Soarelui 1 incep proiecte noi, au idei care pot schimba lumea, sunt lideri innascuti, care pun orice idee in practica. Ei trebuie sa invete cum sa lucreze cu ceilalti, cum sa isi aleaga o echipa cu care sa puna in practica ideile inovatoare. In dragoste si in relatii se aprind repede, dar le trece la fel de repede. Lectia pe care o au de invatat este sa-si deschida inima.

Numarul Soarelui #2: vibratia armoniei, compasiunii

Are energia unitatii, a compasiunii, a afectiunii. Cand nu sunt in echilibru, posesorii Numarul Soarelui 2 sunt dependenti de ceilalti, manipulatori si chiar agresivi. Ei trebuie sa invete lectia adevarului si a eliberarii emotiilor, precum si lectia dragostei fata de ei insisi. Posesorii Numarului Soarelui 2 au o intuitie buna, sunt sensibili la energiile celorlalti si stiu imediat ce simte persoana de langa ei. In dragoste, aceste pesoane nu fac niciun compromis care sa le incalce credintele de viata sau sa le afecteze sanatatea sau bunastarea.

