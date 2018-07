Dietă. A slăbit 40 de kilograme cu un regim uluitor

Dietă. Ca să începi o dietă ai nevoie de multă voință și ambiție, dar când rezultatele se văd, motivația este și mai mare.

„Buna, ma numesc Anamaria Cardos si am 26 de ani. Vreau sa va povestesc experienta mea in ceea ce priveste slabitul. Am pierdut aproximativ 40 de kg si am inceput aceasta schimbare in 2011, cand aveam 21 de ani.

Am fost mereu plinuta, ajungand in adolescenta sa fiu obeza, asta pentru ca mancam foarte mult. Lipsa masurii duce la situatii ca a mea. Totusi, desi eram grasa, nu eram marginalizata iar viata mea sociala nu era afectata. Nu imi placea cum arat, dar nu am facut eforturi sa schimb asta pentru ca mereu am fost sociabila si inconjurata de prieteni.

Totul porneste din alimentatie, sportul ajuta mult la slabit, practicat macar de trei ori pe saptamana. La mine au functionat exercitiile de tip cardio si alergatul.

Totul a inceput undeva in iarna 2010-2011 cand, inainte de Sarbatori, am facut o infectie puternica in gat in urma careaia o saptamana nu am putut manca nimic deoarce nu puteam inghiti. In acele zile cred ca am pierdut in jur de 3 kg – o parte erau apa pentru ca am fost deshidratata. Vazand ca incep sa ma subtiez m-am ambitionat si am scos painea alba din alimentatie iar mai apoi dulciurile. In februarie 2011, am plecat in Portugalia cu o bursa de studii si la caminul studentesc unde stateam nu aveam posibilitatea sa gatesc. Am mancat multe salate, conserve cu ton si fructe. In 4 luni am dat jos aproximativ 15 kg. Dupa ce m-am intros in tara am continuat acelasi stil de viata, poate unul chiar mai sanatos deoarece puteam sa imi gatesc, dar m-am apucat si de sport. Astfel, in decurs de 1 an si jumatate am pierdut cam 40 de kg.

Au trecut 6 ani de la schimbare. Cea mai mica greutate pe care am avut-o a fost de 58 de kg. Am avut oscilatii de greutate, a fost o perioada cand am pus inapoi pana la 10 kg. Acum cantaresc 64 de kg la 1.68 cm si vreau sa mai dau jos inca 6 kg.

Faptul ca pierdem greu kilogramele in plus este un lucru bun, se slabeste treptat, nu ramane surplus de piele. Slabitul lent este mai degraba un atu decat un motiv de descurajare.

Cred ca nu exista o dieta prin care sa pierzi in greutate si sa ramai asa. Daca nu avem grija, punem inapoi surplusul de greutate. De aceea, odata ce gasim varianta ce ni se potriveste, trebuie sa facem un stil de viata sanatos din asta. La mine a functionat faptul ca in primul rand am renuntat la tot ce inseamna faina alba, inclusiv paste, biscuiti, malai, mamaliga. De asemenea, am renuntat la zaharul rafinat si la fructele dulci. Mancatul la ore fixe a avut si el rolul lui, mancam putin si des, 3 mese pe zi si 2 gustari. Ultima masa incercam sa fie inainte de ora 19.00. Daca se intampla sa mananc si dupa ora 19, aveam grija sa fie cu cel putin 5 ore inainte de culcare.

Exemplu de meniu:

Dimineata, ora 8: 2 oua (fierte, ochiuri sau omleta) cu legume si branza sau sunca de pui sau piept de pui.

Ora 10, gustare: un fruct acru (kiwi, portocala, mandarina, mar)

Ora 13-14, pranzul: o supa usoara de pui sau vita cu legume si felul doi, o bucata de carne la gratar (porc, vita, peste) sau ton la conserva sau o bucata de branza, combinate cu legume trase la tigaie, la gratar sau crude (fara cartofi).

Ora 16, gustare: un iaurt simplu sau un fuct acru

Ora 19, cina: un iaurt grecesc sau un smoothie cu avocado, iaurt si putina scortisoara sau o supa de legume cu carne sau fara